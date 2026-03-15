Kimi Antonelli consigue su primer Gran Premio en China: el segundo más joven de la historia en ganar. (Fórmula Uno, Italia) EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES / ANDRES MARTINEZ CASARES

¡El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sigue haciendo historia! En la madrugada de este domingo 15 de marzo, el joven de 19 años se quedó con la victoria en el Gran Premio de China, la segunda parada del campeonato mundial de Fórmula 1 en la temporada 2026.

El ya oficialmente segundo piloto más joven de la historia en ganar un Gran Premio -ayer se coronó como el ‘poleman’ más precoz de la competición- quedó acompañado en el podio por su compañero de equipo, el británico George Russell, y por el compatriota de este último, Lewis Hamilton (Ferrari).

Por debajo de los pilotos que ascendieron al podio quedaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari, 4º), el británico Oliver Bearman (Haas, 5º) y el francés Pierre Gasly (Alpine, 6º).

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También sumaron puntos el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls, 7º), el francés Isack Hadjar (Red Bull, 8º), el español Carlos Sainz (Williams, 9º) y el argentino Franco Colapinto (Alpine, 10º).

Los otros dos hispanohablantes de la parrilla no tuvieron una jornada tan feliz: Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó tras 35 vueltas, y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac) quedó 15º, el último entre los supervivientes a los abandonos.

La cita de Shanghái fue la segunda prueba del campeonato en 2025, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró el pasado sábado y se saldó con victoria para Russell, que ya se había encaramado a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia.

Tras recorrer 305,3 kilómetros repartidos en 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa, los pilotos volverán a competir el próximo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón.

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Después, un mes de parón: las siguientes paradas del campeonato eran en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril), pero la FIA confirmó este fin de semana su cancelación, al menos en las fechas inicialmente previstas, por la guerra en Oriente Medio, por lo que habrá que esperar al 3 de mayo para el Gran Premio de Miami.