Árbitro admite error en la expulsión de Luis Díaz tras el Leverkusen vs. Bayern

El partido entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich dejó una de las grandes polémicas de la jornada en la Bundesliga. El protagonista fue el colombiano Luis Díaz, quien vivió un encuentro lleno de contrastes: fue titular, participó en una jugada del gol rival, marcó para su equipo y terminó expulsado.

La acción que generó el debate se produjo en la segunda parte. Díaz ya había recibido una amonestación al minuto 74 por una fuerte entrada sobre un rival. Diez minutos más tarde, el extremo vio la segunda tarjeta amarilla luego de una jugada en el área en la que el árbitro interpretó que el colombiano simuló una falta intentando engañar al cuerpo arbitral.

Le puede interesar: Luis Díaz marca y salva al Bayern Múnich ante Leverkusen: vea la tabla de goleadores en Bundesliga

Sin embargo, tras el encuentro el propio juez central, Christian Dingert, reconoció que su decisión fue equivocada. En declaraciones a Sky Sports , admitió que la sanción fue excesiva.

“Durante el partido, interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora”, explicó el árbitro.

Le interesa: Gol de Luis Díaz y expulsión en caliente partido Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich por la Bundesliga

Desde el Bayern Múnich también se pronunciaron sobre la jugada. El director deportivo del club, Max Eberl, reveló que habló con el árbitro tras el partido y que este mismo reconoció su error: “Dijo que la segunda tarjeta amarilla para Díaz no era”.

El entrenador del equipo bávaro, Vincent Kompany, mostró su inconformidad con la decisión arbitral y respaldó al colombiano. “La roja de Lucho no lo entiendo. Estoy orgulloso del equipo, pero descontento con algunas decisiones”, señaló el técnico.

Lea aquí también: Tabla de posiciones Premier League: Arsenal gana sobre la hora y se afianza en la cima

Otro de los que salió en defensa del extremo fue su compañero Joshua Kimmich, quien aseguró que la acción no merecía sanción disciplinaria. “Hubo contacto con el pie de Blaswich, y él (Luis Díaz) se levantó inmediatamente. No digo que deba ser penalti, pero al menos no tarjeta amarilla”, afirmó.