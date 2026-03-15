Investigan vertimiento irregular en el río Magdalena

Barranquilla Verde y la Triple A indagan la procedencia del vertimiento irregular

Las autoridades ambientales y distritales iniciaron una investigación luego de que se reportara la presencia de aguas con color y olor inusual en el río Magdalena, en el Gran Malecon del Río.

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Funcionarios realizaron una verificación en el sector donde se encuentra un tubo colector de la empresa de servicios públicos Triple A, el cual recoge aguas provenientes del área comprendida entre la carrera 49 y la Vía 40.

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Durante las primeras revisiones se detectaron características anómalas en el agua, lo que generó sospechas de un posible vertimiento irregular hacia el sistema de alcantarillado.

Las autoridades reiteraron que continuarán con los análisis técnicos y de laboratorio para determinar la composición del líquido detectado y establecer el impacto ambiental que pudo haber generado en el afluente.