Sellan obra de apartamentos en la Autopista Norte con calle 116 tras caída de embudo metálico

Los hechos ocurrieron cuando funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y autoridades locales realizaron una verificación en una obra en la Autopista Norte con calle 116, luego de denuncias sobre afectaciones a la movilidad e invasión al espacio público por una intervención privada.

Durante la visita, el inspector de Policía de Usaquén ordenó el sellamiento preventivo de la obra mientras se adelantan las investigaciones. Según la administración distrital, el proyecto corresponde a la construcción de un conjunto de apartamentos.

En medio de la situación, un uniformado resultó con heridas leves tras la caída de un embudo metálico desde la estructura en obra. El incidente se presentó cuando el concejal Jesús Araque realizaba labores de veeduría por la presencia de vehículos que, presuntamente, obstaculizaban el paso de ciclistas y peatones en la zona.

El director del IDU, Orlando Molano, confirmó que la entidad iniciará acciones legales para que la empresa responsable responda por los daños ocasionados y por las afectaciones generadas en este punto de alta congestión vehicular.

Las autoridades reiteraron el llamado a las constructoras privadas a cumplir los protocolos de seguridad y las normas urbanísticas, con el fin de evitar riesgos para la ciudadanía y garantizar la protección del espacio público.

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