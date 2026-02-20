Hable con elPrograma

20 feb 2026 Actualizado 13:36

Grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá: vehículo se volcó y afecta la movilidad

Autoridades atienden el siniestro vial y a los heridos.

Juliana De Los Ríos

Bogotá D.C

A las 5:48 de la mañana de este viernes 20 de febrero se presentó un grave accidente de tránsito en el noroccidente de Bogotá que ha provocado gran congestión vehicular en la localidad de Suba.

Este hecho se presentó exactamente en la calle 100 con carrera 53, sentido occidente-oriente, en el que se vieron involucrados un carro BMW blanco y una camioneta

Ante la gravedad del incidente, llegaron autoridades de tránsito, Bomberos, un grupo guía y una ambulancia.

Dos personas resultaron heridas y fueron atendidas por personal de la Secretaría de Salud y posteriormente trasladadas a un centro asistencia para su monitoreo y valoración.

