Grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá: vehículo se volcó y afecta la movilidad
Autoridades atienden el siniestro vial y a los heridos.
Bogotá D.C
A las 5:48 de la mañana de este viernes 20 de febrero se presentó un grave accidente de tránsito en el noroccidente de Bogotá que ha provocado gran congestión vehicular en la localidad de Suba.
Este hecho se presentó exactamente en la calle 100 con carrera 53, sentido occidente-oriente, en el que se vieron involucrados un carro BMW blanco y una camioneta
Ante la gravedad del incidente, llegaron autoridades de tránsito, Bomberos, un grupo guía y una ambulancia.
Dos personas resultaron heridas y fueron atendidas por personal de la Secretaría de Salud y posteriormente trasladadas a un centro asistencia para su monitoreo y valoración.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....