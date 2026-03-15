Daniel Felipe Martínez sufrió una dura caída: Así les fue a los Colombianos en la etapa 8 París-Niza

NICE, FRANCE - MARCH 15: Daniel Felipe Martinez of Colombia and Team Red Bull - BORA - hansgrohe reacts after the 84th Paris-Nice 2026, Stage 8 a 129.2km stage from Nice to Nice / #UCIWT / on March 15, 2026 in Nice, France. (Photo by Szymon Gruchalski/Getty Images) / Szymon Gruchalski

La etapa 8 de la París-Niza 2026, disputada este domingo con salida y llegada en Niza sobre un recorrido cercano a los 130 kilómetros y tres puertos de montaña de primera categoría, dejó una destacada actuación del ciclismo colombiano, con Daniel Felipe Martínez como subcampeón de la carrera y Harold Tejada firmando un sólido cierre en la última jornada.

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La fracción fue ganada por el francés Lenny Martínez , quien se impuso en el mano a mano final frente al danés Jonas Vingegaard, ciclista que además aseguró el título de la competencia. Ambos corredores se escaparon en los kilómetros decisivos y trabajaron juntos hasta el cierre, donde el francés tuvo la velocidad suficiente para quedarse con la victoria del día.

El momento más tenso para Colombia llegó cuando Daniel Felipe Martínez sufrió una caída a menos de 50 kilómetros de la meta tras un enredo con su compañero de equipo Alexandr Vlasov. El incidente provocó que el pelotón se distanciara y que su segundo lugar en la clasificación general quedara en riesgo, especialmente por el ataque del alemán Georg Steinhauser, quien buscaba arrebatarle el puesto en el podio.

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Sin embargo, el corredor Colombiano reaccionó con determinación. Martínez persiguió con intensidad durante los kilómetros finales, redujo las diferencias con los favoritos y logró minimizar las pérdidas al cruzar la meta a 51 segundos del ganador de la etapa, resultado que le permitió defender el subcampeonato de la carrera.

Otro colombiano que cerró con protagonismo fue Harold Tejada , quien completó una destacada jornada al terminar tercero en la etapa 8. El pedalista huilense ya había brillado durante la semana al ganar la sexta etapa y finalizó su participación en la posición 10 de la clasificación general, consolidando una de sus mejores actuaciones en esta competencia.

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Con estos resultados, el ciclismo colombiano volvió a tener presencia en el podio de la tradicional carrera francesa, que terminó con el danés Jonas Vingegaard como campeón con un tiempo total de 25h 25’ 11’’, seguido por Daniel Felipe Martínez a 4’23’’, mientras que el alemán Georg Steinhauser completó el podio a 6’07’’. Harold Tejada, por su parte, cerró el top 10 de la clasificación general a 11’40’’ del líder.

Clasificación general final – París-Niza 2026

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 25h 25’ 11’’

2. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 4’ 23’’

3. Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) – a 6’ 07’’

4. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) – a 6’ 24’’

5. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) – a 7’ 31’’

6. Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) – a 9’ 09’’

7. Ion Izagirre (Cofidis) – a 9’ 19’’

8. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) – a 10’ 23’’

9. Alex Baudin (EF Education - EasyPost) – a 10’ 33’’