Finalissima queda cancelada tras falta de acuerdo entre federaciones

El esperado duelo entre España y Argentina por la Finalissima finalmente no se llevará a cabo. La UEFA anunció la cancelación del encuentro después de que no se lograra un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino para reprogramar el partido, inicialmente previsto para el 27 de marzo en Doha, Qatar.

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La decisión se produjo luego de que el escenario original quedara descartado por motivos de seguridad derivados del conflicto en Oriente Medio. Tras ello, la UEFA intentó buscar alternativas para mantener el enfrentamiento entre el campeón de la Eurocopa 2024 y el ganador de la Copa América 2024, pero ninguna propuesta prosperó.

Entre las opciones planteadas estaba disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid con un reparto equitativo de aficionados entre ambas selecciones. También se propuso una serie a doble partido: uno en Madrid y otro en Buenos Aires antes de los torneos continentales de 2028. Sin embargo, estas alternativas fueron rechazadas por la federación argentina.

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La UEFA incluso planteó encontrar una sede neutral en Europa para jugar el encuentro el 27 o el 30 de marzo, pero tampoco hubo consenso. Argentina propuso disputar el partido después del próximo Mundial, una opción que España descartó al no tener fechas disponibles en su calendario internacional.

En su comunicado, el organismo europeo lamentó profundamente la situación y explicó que “las circunstancias han privado a ambos equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo”. Asimismo, agradeció el apoyo del comité organizador de Qatar, del Real Madrid y de la Federación Española de Fútbol por su disposición para mantener el encuentro.

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Por su parte, la federación española aseguró que siempre mostró voluntad para disputar el partido y que trabajó junto a la UEFA para encontrar soluciones. Desde la RFEF señalaron que “España estaba dispuesta a jugar y no puso condiciones” , destacando que el objetivo era preservar un evento que aporta prestigio al calendario internacional.