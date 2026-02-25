Delincuente robó costosa camioneta e intentó huir por el carril de TransMilenio: ya fue capturado

Delincuente robó camioneta e intentó huir por el carril de TransMilenio: ya fue capturado

La Policía sigue haciendo un esfuerzo importante para garantizar la seguridad de los bogotanos. En las últimas horas, en la localidad de Puente Aranda se reportó una persecución de ‘película’ en donde un presunto ladrón intentó robar una costosa camioneta.

El hecho se registró en el barrio Cundinamarca cuando varios hombres interceptaron a un ciudadano que iba en su camioneta. Bajo intimidación con arma de fuego, lo despojaron del vehículo e intentaron huir del lugar.

Tras la denuncia, la Policía activó el plan candado en el lugar con en fin de que los delincuentes no escaparan. Debido a la rápida reacción de los uniformados, el vehículo pudo ser localizado a la altura de la carrera 30.

Sin embargo, cuando los delincuentes notaron la presencia de los policías, el conductor intentó escapar a toda marcha invadiendo el carril exclusivo de TransMilenio. Sin embargo, el hombre perdió el control del vehículo y se estrelló contra un establecimiento comercial.

En ese lugar, la Policía logró capturar a uno de los presuntos responsables. Se trata de un hombre de 27 años que fue dejado a disposición de la Fiscalía General para su judicialización. El joven tendrá que responder por el delito de hurto.

Con esta captura, la Policía reitera su compromiso con la seguridad de los ciudadanos e invita a que cualquier hecho que afecte la tranquilidad de la ciudad, sea informado a través de la línea 123 o de los canales institucionales.