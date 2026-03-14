Transmetro anuncia cambios para usuarios en Malambo
El sistema masivo iniciará un piloto de interoperabilidad con Trasalianco
El sistema de transporte masivo Transmetro anunció el inicio de un piloto de interoperabilidad con la empresa de transporte público Trasalianco, con el objetivo de mejorar la atención a la demanda de usuarios que se movilizan entre el municipio de Malambo y el área metropolitana de Barranquilla.
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La medida comenzará a implementarse a partir del lunes 16 de marzo mediante la ruta D18 Sexta Entrada, que permitirá conectar el sistema SIBUS con el transporte masivo.
Como parte del piloto, la ruta alimentadora A4-1 Malambo suspenderá temporalmente su operación desde esa misma fecha y prestará servicio hasta el sábado 14 de marzo.
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Conexiones y puntos de transbordo
En el sentido Malambo – Barranquilla/Soledad, los usuarios que aborden la ruta D18 podrán descender sobre la Troncal Murillo y acceder al sistema masivo en las estaciones Portal de Soledad, Pacho Galán o Pedro Ramayá. Desde estos puntos podrán conectar con los servicios troncales que se dirigen hacia el norte y el centro de la ciudad, así como con las rutas alimentadoras del Portal de Soledad.
Para el recorrido Barranquilla/Soledad – Malambo, los pasajeros podrán ingresar al sistema a través de las diferentes estaciones o rutas alimentadoras. Al llegar a las estaciones Pedro Ramayá, Pacho Galán o Portal de Soledad, deberán salir a la Troncal Murillo y, en el costado occidental en sentido hacia Malambo, abordar la ruta D18 operada por Trasalianco.
Tarifa y forma de pago
Los usuarios podrán realizar el pago del pasaje utilizando la Tarjeta Transmetro o la tarjeta SIBUS previamente recargada.
De lunes a sábado, el valor total del viaje será de $4.000, que incluye el pasaje base y el transbordo. Para quienes viajen desde Malambo, se descontarán $3.700 al validar el pasaje en el bus de Trasalianco y posteriormente $300 adicionales al ingresar al sistema masivo en cualquiera de las estaciones habilitadas.
El mismo esquema aplicará para el trayecto de regreso hacia Malambo: el cobro inicial de $3.700 se realizará al ingresar al sistema y el transbordo de $300 al abordar la ruta D18.
Para los domingos y festivos, el valor base del pasaje será de $3.800, manteniéndose el costo del transbordo en $300, lo que dejará la tarifa total en $4.100 por usuario.
Según las autoridades del sistema, este piloto busca mejorar la conectividad y optimizar el servicio para los usuarios que diariamente se movilizan entre Malambo y Barranquilla