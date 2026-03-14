Robaron tres computadores durante la realización de los escrutinios en Bogotá: ¿Qué se sabe?

Trabajadores de la Registraduría Nacional de Colombia preparan el recinto ferial de Corferias para las Elecciones Presidenciales de 2022. (Foto: Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

Durante los escrutinios de las elecciones del pasado domingo, 8 de marzo, se robaron tres computadores que estaban siendo utilizados para la realización de este proceso. El hurto ocurrió en la comisión 11.24, que corresponde a la localidad de Suba.

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La denuncia fue interpuesta de inmediato ante la Policía Nacional. Según ha podido conocer Caracol Radio, sobre el mediodía hubo un apagón en una parte del pabellón, por lo que varias personas se vieron en la obligación de salir del lugar.

Fue en ese momento en el que habría entrado una mujer para hurtar los tres computadores. Dos de ellos, son de uso personal de los jueces de la República que integran la comisión 11.24, mientras que el otro computador es de la Registraduría.

Aunque durante algunos minutos se detuvieron los escrutinios en esa comisión, minutos después el proceso se retomó. La mujer que habría robado los tres computadores, habría sido identificada gracias a las cámaras de seguridad del lugar.

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La Registraduría, por su parte, aseguró que este infortunado suceso no pone en riesgo la seguridad de la información de los escrutinios debido a que los datos electorales se encuentran almacenados en el software de escrutinios.