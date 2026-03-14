Quindío entregó credenciales a representantes a la Cámara Electos

Armenia

El Quindío es uno de los primeros departamentos del país en lograr el 100% del escrutinio y entregar las credenciales a los tres nuevos representantes a la cámara por esa región.

En el salón Chilacoa del Centro de Convenciones de Armenia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral hicieron la entrega de las credenciales a los representantes a la Cámara electos por el Quindío ganadores de la jornada electoral del pasado domingo 8 de marzo.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el delegado de la Registraduría Ángel Triana que señaló “yo creo que en esto hay que destacar de muy buena forma el cumplimiento, de todas las etapas del proceso electoral, etapas preelectoral, electoral y poselectoral. Cumplimos de muy buena forma en el departamento del Quindío.

Entrega de credenciales

Hoy estamos haciendo la entrega respectiva de las credenciales de los C 28 a los tres representantes que han sido elegidos en el departamento del Quindío, que va valga decirlo también tuvieron todas las garantías, cientos de testigos electorales, misiones de observación electoral, tuvieron toda la oportunidad de presentar reclamaciones si a bien lo tenían y pues el día de ayer se declaró la elección.

Esto hay que decirlo también de forma pronta en el departamento del Quindío, así como ocurrió con el preconteo, también se hizo con el escrutinio y pues nos llena de mucha tranquilidad también y mucha alegría.

Agradecimiento también especial a todas las entidades que contribuyeron a este buen ejercicio, este buen suceso del proceso electoral en el departamento del Quindío, la policía, el ejército y todas las entes de control, los entes territoriales, nuestra registraduría que estas cientos de personas que trabajaron en el departamento del Quindío lo hicieron con mucho juicio.

Creo que sacamos un proceso electoral con mucha tranquilidad en este departamento, el Consejo Nacional Electoral con quienes hacemos la entrega de las de las credenciales respectivas.

Agradecimiento a todos porque esto es una labor conjuntamente que hacemos con muchas entidades del estado.

¿No hubo mayor novedad en los escrutinios?

Fueron unos escrutinios y pudiéramos llamarlos de alguna forma tranquilos, en el que participaron todos los partidos políticos, en el que tuvieron asiento también los apoderados de los candidatos, es un escrutinio que podemos llamar con toda la tranquilidad.

Registraduría Y Consejo Nacional Electoral entrega de credenciales a congresistas electos por el Quindío. Foto: Adrián Trejos Ampliar Registraduría Y Consejo Nacional Electoral entrega de credenciales a congresistas electos por el Quindío. Foto: Adrián Trejos Cerrar

Esto también permite evidenciar que fue un proceso con transparencia en todas las etapas previas y que se llevó a cabo de muy buena forma en el Quindío.

Miguel Grisales del Pacto Histórico, recibió la credencial

Solo Miguel Grisales del Pacto Histórico hizo presencia y recibió la credencial como Representante a la Cámara Electo por el Quindío.

En Caracol Radio hablamos con el congresista electo y esto señaló “significa una responsabilidad muy grande con todo el pueblo del Quindío que nos eligió, pero además con el pueblo colombiano que busca que lleguen unas reformas sociales estructurales para todo el territorio nacional y que además lleguen unas transformaciones sociales de la mano de ahorita, una nueva legislatura y un nuevo gobierno que esperemos que sea progresista.

¿Sueño cumplido?

Sueño cumplido, sueño desde una lucha sociales históricas heredadas también de unos luchadores muy grandes, sueños desde el barrio, desde la familia, desde los amigos, desde la militancia y que se cumple y que vamos a cumplirlo con dignidad y con responsabilidad hacia el pueblo quindiano.

Miguel Grisales, recibiendo la credencial como Representante a la Cámara Electo por el Quindío. Foto: Adrián Trejos Ampliar Miguel Grisales, recibiendo la credencial como Representante a la Cámara Electo por el Quindío. Foto: Adrián Trejos Cerrar

Trabajar por el Quindío con los demás representantes

Nosotros lo hemos dicho en repetidas ocasiones, vamos a ponernos de acuerdo con los otros dos representantes de la cámara con la consigna de Álvaro Gómez Hurtado en lo fundamental.

Esperamos ponernos de acuerdo en lo fundamental con ellos. Seguramente en lo ideológico no nos vamos a encontrar, pero que lo fundamental para el departamento del Quindío nos una en esta nueva legislatura.

Tenemos una agenda legislativa muy robusta, una agenda legislativa nacional, que son las transformaciones y las reformas sociales del cambio, pero además tenemos una agenda legislativa propia del departamento del Quindío que recoge todas las problemáticas del departamento.

En algunas vamos a trabajar muy duro porque son inmediatas, el tema de la gentrificación, el tema del ordenamiento territorial alrededor del agua y muchas otras que vamos a ir a darles a conocer con diferentes publicaciones y diferentes formas de hacerla hacerlas ver la ciudadanía, además que las vamos a construir y las seguimos construyendo con la ciudadanía.

Lo vemos aquí en compañía de Mónica Bolívar porque este es un resultado colectivo, Es así, yo quiero que Mónica responda a esa pregunta. Sí, la verdad es que lo que buscamos transmitir a la ciudadanía es eso, estamos aquí en representación de ellos por mandato popular y seguiremos trabajando de manera colectiva de la mano de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Los otros dos representantes electos no hicieron presencia, pero enviaron delegados.

En representación de John Edgar Pérez, Representante a la Cámara Electo de Cambio Radical estuvo el diputado Jorge Iván Yusti y de a Jesús Bedoya, Representante a la Cámara Electo del Centro Democrático - Partido Conservador, estuvo Julián David Muñoz Salgado, pero quién recibió la credencial fue el hijo de Jesús Bedoya.

El 20 de julio los tres Representantes a la Cámara Electos por el Quindío se posesionarán en el congreso de la República.