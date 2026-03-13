El Pacto Histórico obtiene séptima curul para Cámara de Representantes en Santander

Bucaramanga

Se dirimió la contienda que había por los últimos votos para la Cámara de Representantes en Santander; el congresista electo inicialmente, Ferley Sierra terminó cediendo la curul a una candidata del Pacto Histórico.

Ahora el Pacto obtiene dos curules en Santander, igual número que las conseguidas por el Centro Democrático en Santander. De momento está entrando como nueva representante a la profesora Yolanda Silva Romero, la curul número 41 del Pacto en el país.

El mismo Ferley Sierra, afectado por el reconteo de los escrutinios, candidato del partido Verde parece aceptar los resultados al indicar a través de redes sociales: “En mi corazón solo tengo gratitud con cada alma que abracé y cada mano que estreché. Se les quiere. Hasta siempre”.

A su turno, la senadora Gloria Flórez también se refirió al posible cambio en la conformación del grupo de representantes a la cámara por Santander. “Recuperamos la segunda curul del Pacto Histórico. Tenemos nueva representante a la Cámara por Santander. Yolanda Silva, una de las más firmes e históricas lideresas de Colombia Humana - Pacto Histórico en Santander”.

Agregó en su mensaje: “Felicitaciones a Yolanda, charaleña berraca, digna representante de nuestra querida tierra comunera que se convierte en la curul #41 del Pacto Histórico a la Cámara. Arrancamos bien, ¡vamos por más!