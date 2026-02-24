En la frontera, recordaron frustrado paso de ayudas humanitarias

Tensión en 2019 por ingreso de ayuda humanitaria por la frontera colombo venezolana/ Foto El Colombiano

Cúcuta

Los ciudadanos venezolanos recordaron en las últimas horas, la “Batallas de los Puentes” como se le denominó a la frustrada acción para permitir el paso de ayudas humanitarias al vecino país y que terminó en una ola de hechos violentos.

En su momento, varios países, la Unión Europea sumado al apoyo del gobierno de los Estados Unidos y varias organizaciones humanitarias intentaron pasar en camiones por los puentes internacionales que comunican a los dos países, Colombia y Venezuela alimentos para la población venezolana.

Las ayudas humanitarias que se alistaron en Cúcuta para pasar a Venezuela por los pasos binacionales terminaron siendo atacadas por encapuchados y algunas quemadas. El gobierno de la época restringió el ingreso y anunció la ruptura de las relaciones con Colombia por ese hecho.

La situación provocó el rechazo internacional y el envío de las mismas a un deposito en el Puente Tienditas para tratar de mitigar la situación alimentaria que en su momento vivía la población venezolana.

El hecho de grata recordación, fue un día de tensión, violencia y de entrega de algunos militares que cruzaron en esa misma fecha la frontera para llegar a territorio colombiano y reclamar su protección ante el temor a una persecución del régimen de Nicolás Maduro.

Posteriormente, el gobierno venezolano instaló varios contenedores para impedir el ingreso de las ayudas y el movimiento hacía el vecino país.