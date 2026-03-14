Fredy Arias confirmó su victoria en los escrutinios y será representante a la Cámara por Risaralda

Pereira

Luego de una semana de revisión de actas y verificación de votos tras las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, se confirmó que Fredy Arias será quien ocupe la curul del Partido Liberal en la Cámara de Representantes por Risaralda para el periodo 2026–2030.

El resultado se conoció tras finalizar el proceso de escrutinio que se adelantó durante varios días en el centro de convenciones Expofuturo, en Pereira, donde se revisaron formularios electorales debido a la estrecha diferencia de votos con el también candidato liberal Aníbal Hoyos.

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Inicialmente, los resultados preliminares mostraban una diferencia de 232 votos entre ambos aspirantes, lo que generó tensión durante la semana entre los equipos de campaña, testigos electorales y delegados jurídicos que permanecieron atentos a cada etapa del conteo.

Sin embargo, una vez finalizado el proceso oficial, Arias aseguró que la diferencia final superó los 300 votos, confirmando así su llegada al Congreso por primera vez.

Desde el lugar donde se realizaron los escrutinios, el ahora representante electo agradeció el respaldo recibido durante la jornada electoral y durante el proceso de revisión de votos.

“Fue una larga semana en la que nunca dudamos de nuestra votación y del respaldo de la gente; preferimos guardar prudencia esperando el resultado final”, manifestó Arias tras confirmarse su elección.

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El nuevo congresista también señaló que su compromiso será trabajar por el departamento desde el legislativo y representar los intereses de los risaraldenses en el Congreso de la República.

Con este resultado se cierra una de las disputas más ajustadas de las elecciones legislativas en Risaralda, que mantuvo la expectativa política en el departamento durante toda la semana mientras avanzaba el escrutinio oficial.