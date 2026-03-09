Autoridades reportan elecciones tranquilas en Risaralda; hubo una captura y 65 comparendos

Risaralda

Las autoridades en Risaralda entregaron un balance positivo de la jornada electoral, asegurando que el proceso se desarrolló con total normalidad, en un ambiente democrático, tranquilo y con garantías para los votantes.

Según el reporte oficial, durante todo el día se mantuvo el acompañamiento de la Fuerza Pública, con presencia del Ejército, la Policía y las instituciones electorales, lo que permitió que las votaciones transcurrieran sin alteraciones del orden público.

Lea también: Ofrecen recompensa por información sobre el caso de bebé recién nacida hallada sin vida en Pereira

El balance de seguridad dejó una persona aprehendida y 65 órdenes de comparendo impuestas por diferentes comportamientos durante la jornada, en su mayoría por repartir propaganda política.

Las autoridades indicaron que, tras el cierre de las urnas, continúa el acompañamiento a la Registraduría en el proceso de preconteo, traslado del material electoral y desarrollo de los escrutinios, labores que se mantendrán durante la noche y parte de la mañana siguiente.

Votaciones en Risaralda (foto: Caracol Radio) Ampliar Votaciones en Risaralda (foto: Caracol Radio) Cerrar

Para garantizar la seguridad en esta fase final del proceso, también se establecieron restricciones al parrillero en motocicleta, tanto hombre como mujer, en los sectores donde se realizan los escrutinios.

Le puede interesar: Condenan a más de 27 años de prisión al responsable del homicidio del sacerdote Darío Valencia

Desde el Puesto de Mando Unificado instalado a nivel departamental y municipal, las autoridades entregaron un parte de tranquilidad y calificaron la jornada como exitosa en términos de participación, seguridad y transparencia.