Estudio ambiental del Canal del Dique alcanza 41%

Los avances del estudio de impacto ambiental del megaproyecto de restauración del Canal del Dique alcanzan ya un 41 % de ejecución, según informó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante un recorrido técnico realizado con autoridades del Caribe colombiano para verificar en terreno el desarrollo de la obra.

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La entidad informó que se han tomado muestras biológicas y ambientales en diferentes puntos del área de influencia del Canal del Dique.

Según la entidad, el 67 % del territorio intervenido ya fue objeto de recolección de datos durante la temporada de lluvias registrada en diciembre de 2025, lo que permitirá analizar con mayor precisión el comportamiento de los ecosistemas y del sistema hidráulico.

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Los trabajos de dragado con maquinaria especializada y la limpieza de diques de protección han permitido remover 2,5 millones de metros cúbicos de sedimentos a lo largo del corredor fluvial y el mantenimiento en más de 120 kilómetros de diques, particularmente en zonas consideradas críticas como Santa Lucía, Calamar, Gambote y Soplaviento.

De acuerdo con la ANI, estas acciones han permitido mantener la navegabilidad del canal, facilitando el tránsito de 3.500 embarcaciones entre junio de 2023 y diciembre de 2025.

Tecnología para monitoreo del canal

Uno de los aspectos que llamó la atención durante la visita fue un simulador de alta precisión que permitirá monitorear el comportamiento hidráulico del canal a lo largo de su extensión.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa destacó que esta herramienta tecnológica permitirá proyectar con exactitud el impacto de las obras y garantizar una operación segura.

Según explicó el mandatario, el sistema permitirá verificar que las estructuras hidráulicas proyectadas tengan la precisión necesaria para el adecuado manejo del flujo de agua y la prevención de riesgos.

El megaproyecto, denominado “Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique”, contempla una inversión estimada de 3,1 billones de pesos y un cronograma de ejecución proyectado a 15 años.

La iniciativa busca restaurar ecosistemas, mejorar la navegabilidad y prevenir inundaciones en una región donde habitan más de 1,5 millones de personas distribuidas en 19 municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.

Además de la recuperación ambiental, el proyecto tiene un componente de desarrollo económico, con la generación estimada de 61.000 empleos en diferentes etapas de su ejecución.