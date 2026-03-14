Diego Arias advierte que Nacional enfrentará a Millonarios en Bogotá con la única intención de ganar

Atlético Nacional se impuso 2-0 en condición de local, un resultado que le permite ubicarse en lo más alto de la tabla con 24 puntos y un partido menos.

Con este triunfo, el conjunto verdolaga alcanza 24 puntos y queda como líder del campeonato, además con un partido pendiente en su calendario.

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El equipo antioqueño abrió el marcador gracias a Matheus Uribe, quien puso en ventaja al local en un partido que, por momentos, se tornó exigente desde lo físico. Más adelante, Eduard Bello amplió la diferencia para asegurar el triunfo ante su afición.

Tras el compromiso, el entrenador Diego Arias explicó en rueda de prensa algunos momentos en los que el equipo perdió intensidad, especialmente en la fase defensiva.

“Hoy fue donde más se pudo notar, principalmente en los juegos que tuvimos de local. En el momento defensivo nos costó ser todo lo agresivos que veníamos siendo, producto de muchas situaciones. Hemos jugado varios partidos seguidos y el equipo no tuvo el tiempo para recuperarse totalmente, pero los jugadores hicieron un esfuerzo grande”, afirmó el técnico.

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El estratega también se refirió al próximo reto del equipo, cuando Nacional visite a Millonarios en Bogotá, uno de los duelos más atractivos de la jornada.

“La forma de encararlo es con todo el detalle posible, para llegar lo mejor preparados al juego en cuestión de información y de lo que plantearemos para el partido, con toda la decisión de poder ganar. Este juego contra Millonarios tendrá esa intención”, aseguró.

Por su parte, Eduard Bello valoró el gol que marcó y destacó la confianza de sus compañeros al momento de ejecutar la jugada.

“Contento por haber marcado. Siempre es importante para uno como jugador porque eleva la confianza. La decisión se toma ahí con mis compañeros; ellos fueron muy solidarios. No he tenido muchos minutos, pero me brindaron esa confianza dentro del juego”, concluyó.

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Con este resultado, Atlético Nacional no solo se queda con tres puntos valiosos, sino que también fortalece su liderato y llega con impulso a su próximo compromiso en la capital colombiana.