En Barcelona se arrepienten de no haber fichado a Luis Díaz, mientras brilla con el Bayern

Luis de Souza (Deco) es la cabeza de la dirección deportiva del Barcelona, tenía al jugador Colombiano como prioridad para potenciar el frente ofensivo, aunque las limitaciones financieras impidieron cerrar el fichaje.

El nombre de Luis Díaz estuvo seriamente sobre la mesa de FC Barcelona durante el pasado mercado de fichajes. Desde la directiva del Club Catalán existía la convicción de que el extremo colombiano habría elevado el nivel del ataque blaugrana hasta convertirlo en uno de los más temidos del fútbol mundial.

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La iniciativa para concretar el fichaje partía principalmente de Deco, actual director deportivo del club, quien veía en Díaz la pieza ideal para reforzar las bandas y darle mayor profundidad ofensiva al equipo. Su velocidad, capacidad de desequilibrio y presencia en el área eran cualidades que encajaban con la idea de potenciar el frente de ataque.

Sin embargo, las dificultades económicas que atraviesa el Barcelona terminaron siendo determinantes para que la operación no prosperara. El club no logró reunir las condiciones financieras necesarias para afrontar el traspaso, lo que obligó a descartar una negociación que internamente se consideraba estratégica.

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Mientras tanto, Luis Díaz continúa consolidándose en el fútbol europeo y manteniéndose como uno de los extremos más determinantes del momento, un perfil que, según se reconoce dentro del club catalán, habría encajado perfectamente en el proyecto deportivo azulgrana.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

Luis Díaz volverá a jugar el 14 de marzo a las 9:30 a.m (hora Colombia) para afrontar la jornada 26 de la Bundesliga enfrentándose contra el Leverkusen. El club Bávaro buscara seguir ampliando su ventaja en el liderato d