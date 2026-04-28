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28 abr 2026 Actualizado 14:11

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Liga Colombiana

Torneo de ascenso 2026: Tabla de posiciones tras la primera fecha de los cuadrangulares

Deportes Quindío picó en punta tras ganar su primer partido.

Deportes Quindío en su debut en los cuadrangulares / Twitter: @QuindioOficial.

Deportes Quindío en su debut en los cuadrangulares / Twitter: @QuindioOficial.

Deportes Quindío en su debut en los cuadrangulares / Twitter: @QuindioOficial.

El torneo de ascenso entró en una nueva instancia para definir a su primer campeón del 2026. Este fin de semana comenzaron los cuadrangulares finales del campeonato, dejando como resultado cuatro compromisos bastante parejos.

Los dos dueños del denominado ‘punto invisible’ no pudieron sumar de a tres; no obstante, Unión Magdalena consiguió un empate valioso en su visita a la capital del país.

Resultados fecha 1

Deportes Quindío derrotó 2-1 en el estadio Centenario de Armenia a Envigado, uno de los llamados a conseguir el título; en el inicio de la jornada, Tigres dio la sorpresa al derrota 1-0 a Internacional de Palmira, líder de la fase regular.

Por el Grupo B se presentaron dos empates en la primera jornada. Esta zona cuenta con tres clubes costeños. Barranquilla igualó sin goles ante Real Cartagena; mientras que en Bogotá, Unión Magdalena se llevó un empate 1-1 ante Bogotá FC.

Tabla de posiciones

Grupo A

Pos.EquipoPtsPJ
1Deportes Quindío31
2Tigres31
3Internacional de Palmira01
4Envigado01

Grupo B

Pos.EquipoPtsPJ
1Unión Magdalena11
2Bogotá FC11
3Barranquilla FC11
4Real Cartagena11

Más información

Partidos fecha 2

La segunda fecha de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso se llevará a cabo desde este miércoles, con los partidos del Grupo A; mientras que los encuentros del Grupo B se jugarán entre el viernes y el lunes.

Miércoles 29 de abril

[3:30PM] Envigado Vs. Tigres (Grupo A)

[7:00PM] Internacional de Palmira Vs. Quindío (Grupo A)

Viernes 1 de mayo

[6:00PM] Real Cartagena Vs. Bogotá FC

Lunes 4 de mayo

[4:00PM] Unión Magdalena Vs. Barranquilla FC

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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