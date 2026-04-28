Torneo de ascenso 2026: Tabla de posiciones tras la primera fecha de los cuadrangulares

Deportes Quindío en su debut en los cuadrangulares / Twitter: @QuindioOficial.

El torneo de ascenso entró en una nueva instancia para definir a su primer campeón del 2026. Este fin de semana comenzaron los cuadrangulares finales del campeonato, dejando como resultado cuatro compromisos bastante parejos.

Los dos dueños del denominado ‘punto invisible’ no pudieron sumar de a tres; no obstante, Unión Magdalena consiguió un empate valioso en su visita a la capital del país.

Resultados fecha 1

Deportes Quindío derrotó 2-1 en el estadio Centenario de Armenia a Envigado, uno de los llamados a conseguir el título; en el inicio de la jornada, Tigres dio la sorpresa al derrota 1-0 a Internacional de Palmira, líder de la fase regular.

Por el Grupo B se presentaron dos empates en la primera jornada. Esta zona cuenta con tres clubes costeños. Barranquilla igualó sin goles ante Real Cartagena; mientras que en Bogotá, Unión Magdalena se llevó un empate 1-1 ante Bogotá FC.

Tabla de posiciones

Grupo A

Pos. Equipo Pts PJ 1 Deportes Quindío 3 1 2 Tigres 3 1 3 Internacional de Palmira 0 1 4 Envigado 0 1

Grupo B

Pos. Equipo Pts PJ 1 Unión Magdalena 1 1 2 Bogotá FC 1 1 3 Barranquilla FC 1 1 4 Real Cartagena 1 1

Partidos fecha 2

La segunda fecha de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso se llevará a cabo desde este miércoles, con los partidos del Grupo A; mientras que los encuentros del Grupo B se jugarán entre el viernes y el lunes.

Miércoles 29 de abril

[3:30PM] Envigado Vs. Tigres (Grupo A)

[7:00PM] Internacional de Palmira Vs. Quindío (Grupo A)

Viernes 1 de mayo

[6:00PM] Real Cartagena Vs. Bogotá FC

Lunes 4 de mayo

[4:00PM] Unión Magdalena Vs. Barranquilla FC