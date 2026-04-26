Portero de Fortaleza sobre el polémico gol del Medellín en la victoria 1-0: “Para mí no entró nunca”

El duelo entre Independiente Medellín y Fortaleza CEIF dejó más que un resultado: una jugada que sigue generando debate. Al minuto 86, un remate de Yony González terminó en el fondo del arco pese a la reacción del arquero Miguel Silva, quien aparentemente logró sacar el balón sobre la línea. La falta de una toma concluyente y la validación del gol por parte del árbitro sellaron el 1-0 a favor del equipo antioqueño, en medio de reclamos y dudas.

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En entrevista con El Vbar de Caracol Radio, el guardameta venezolano fue contundente al dar su versión de los hechos: “Para mí no entró nunca, nunca, sinceramente”, afirmó, dejando clara su postura sobre la acción que definió el partido. Silva incluso confesó que la decisión del asistente lo sorprendió: “Cuando la cantó hasta a mí me hizo dudar… pero revisando la jugada, para mí no entró”.

El arquero también cuestionó la ubicación del juez de línea y el criterio utilizado en la decisión: “Primero que no está bien posicionado… él me dice que estaba encima de la raya del córner, pero cuando veo la jugada estaba a tres o cuatro pasos”. Además, insinuó que el entorno pudo influir: “Yo creo que él también se dejó llevar porque la gente gritó el gol o algo por el estilo”.

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Silva fue más allá al describir la acción desde su perspectiva técnica dentro del arco: “Mi rodilla está encima de la raya, mis manos hacia adelante… es imposible que el balón haya pasado al 100% de la línea”. Incluso reforzó su argumento con una afirmación categórica: “Ni siquiera el balón estaba al 50% dentro del arco… para mí, ni cerca”.

La controversia se intensifica por la ausencia de una toma clara que confirme o desmienta la decisión arbitral. El propio arquero lo señaló: “Hay una cámara que esté a la altura del arco y ese gol no lo pitan”, evidenciando una de las principales falencias en este tipo de jugadas límite.

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Más allá de la polémica, Silva también destacó aspectos positivos de su experiencia en el fútbol colombiano, resaltando el nivel competitivo: “Siempre veo que a cualquiera le puede ganar a cualquiera”, y elogió a equipos como Atlético Nacional por su juego , además del ambiente que generan hinchadas como la de Millonarios y Once Caldas.

Sin embargo, su intervención dejó una frase que resume el sentir de Fortaleza tras el partido: “Es mi palabra contra la de él… pero yo que ejecuté la jugada, sé que ese balón no entró nunca”. Una declaración que mantiene viva la discusión sobre una de las jugadas más controvertidas de la fecha.