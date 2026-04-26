Dudamel y un mensaje directo a la hinchada: “Crean en el trabajo que estamos haciendo, apoyen”

Deportivo Cali se quedó con un clásico vallecaucano de alto voltaje tras imponerse 1-0 ante América de Cali, en un resultado que puede marcar un punto de quiebre en su lucha por clasificar a los cuadrangulares del Torneo Apertura de la Liga Colombiana.

El conjunto Azucarero encontró el gol de la victoria en el minuto 89′ gracias a Avilés Hurtado, desatando la euforia en su hinchada y cortando una racha sin triunfos en clásicos que se remontaba a octubre de 2022.

Más allá del resultado, el compromiso dejó sensaciones positivas en el equipo dirigido por Rafael Dudamel, quien valoró tanto el rendimiento colectivo como la dificultad del rival.

“He disfrutado mucho del partido porque ha sido un partidazo de ida y vuelta, de un gran esfuerzo, de un quipo, estoy seguro que nuestra gente se va feliz, no solamente por el triunfo, sino también por la manera como jugó el equipo. Le hemos ganado a un grandísimo rival, de muy buenas formas, dirigido por un técnico de una capacidad extraordinaria, muy capacitado, que ha hecho de este América un equipo que juega muy bien al fútbol. Y para ello hicimos un esfuerzo físico”.

Le puede interesar: El ciclismo le volvió a sonreir ¡Nairo Quintana se coronó campeón de la Vuelta Asturias 2026!

En su análisis, el entrenador también hizo referencia al contexto que rodea al club y al mensaje que transmitió a sus jugadores tras el pitazo final.

“Mi mensaje para los jugadores al término del partido fue muy claro y contundente. Yo apenas he llegado hace seis semanas, siete semanas. Ellos tienen más tiempo conviviendo con el entorno, con el día a día del club. Un club que viene rodeado de un ambiente hostil y cuando tú vienes a trabajar, a jugar en un equipo grande, tienes que saber que tienes que ganar. Es para llegar y ganar. Aquí al Cali ni a ningún equipo grande se va a pasear y está bien que los resultados en muchas ocasiones nos han acompañado y que la bendita tabla de la reclasificación asusta y a quién no, a todos”.

Además, Dudamel resaltó el compromiso de su plantilla y el crecimiento que ha evidenciado el equipo en las últimas semanas, dejando claro que aún hay camino por recorrer, pero con motivos para ilusionarse.

“El equipo está compuesto por un plantel serio, profesional, trabajador y hoy lo he demostrado, hoy lo he demostrado. Me siento privilegiado de ir alcanzando esta versión de los jugadores que nos hace seguir ilusionados. Sabíamos que este partido marcaba un antes y un después para todos nosotros,”

Le puede interesar: Cali vuelve a ganarle un clásico a América de local y se acomoda en los ocho: Reviva la victoria

También aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo a la afición, pidiendo respaldo en este momento clave del semestre.

“Les pido hoy y es la única vez que lo he hecho y es la única vez que lo voy a hacer, crean en el trabajo que estamos haciendo y apoyen y respalden incondicionalmente a nuestros futbolistas porque tenemos un plantel brillante. Podemos tener nuestras deficiencias pero este equipo tiene muchas más virtudes que deficiencias y vamos a luchar hasta el final y siempre vamos a dar la cara con mucha transparencia”

Por su parte, el autor del gol, Avilés Hurtado, también valoró el esfuerzo colectivo por encima de lo individual, destacando que el triunfo es resultado del trabajo grupal. “Gracias a Dios se me dio la posibilidad y pude concretar que sirvió para la victoria, pero esto es meritorio de todos mis compañeros”.