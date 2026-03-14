Día Mundial del Sueño: experta revela claves para un descanso óptimo y sus riesgos al no lograrlo

En el marco del Día Mundial del Sueño, Leslie Katherine Vargas Ramírez, neumóloga y presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, abordó en Dos Puntos de Caracol Radio la vital importancia de un sueño reparador y los riesgos asociados a su deficiencia. La experta desmintió mitos y ofreció recomendaciones clave para mejorar la calidad de la vida a través del sueño.

La doctora Vargas enfatizó que, si bien el mínimo recomendado en adultos es de 7 horas de sueño, la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño hace hincapié en que, más allá de la duración, son fundamentales las regularidades, la calidad y la eficiencia del sueño.

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Escuche la entrevista en Dos Puntos de Caracol Radio: