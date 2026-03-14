Daniel Felipe Martínez prácticamente asegura podio en la París Niza: así le fue en la etapa 7. (Photo by Szymon Gruchalski/Getty Images) / Szymon Gruchalski

Daniel Felipe Martínez dejó prácticamente listo su podio de la París-Niza, luego de finalizar su participación en la séptima y penúltima etapa de la competición. El pedalista colombiano se mantuvo a la par del pelotón principal y ese segudno lugar en la general no se lo quita nadie.

Por otro lado, el campeón de Francia Dorian Godon (Ineos Grenadiers) se ha impuesto en el recorrido reducido de 47 km por el mal tiempo entre Pont Louis Nucera e Isola, en la que retuvo el maillot amarillo de líder el danés Jonas Vingegaard (Visma).

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En un final alterado por las caídas, Godon, bien lanzado por su equipo, aprovechó su punta de velocidad para alzarse con un triunfo que estaba buscando desde el primer día. La víspera fue segundo, esta vez alzó los brazos con un tiempo de 1h.01.48, a una media de 45,6 km/hora.

El campeón galo (Vitry-sur-Seine, 29 años) batió en un reducido esprint al eritreo Biniam Girmay (NSN) y al neerlandés Cees Bol (Decathlon), segundo y tercero respectivamente. El pelotón entró dividido, pero con el mismo tiempo, ya que las caídas se produjeron en la zona de seguridad.

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No hubo cambios en la general y el danés Jonas Vingegaard se encuentra a un paso de anotarse la París Niza. Le sigue a 3.22 minutos el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora) y a 5.50 el alemán Georg Steinhauser (EF Education). Dentro del top 10 se mantienen dos españoles, Marc Soler (UAE) sexto a 8.15 e Ion Izagirre (Cofidis) séptimo a 9.02.

Así le fue a Daniel Felipe Martínez y a los colombianos

En esta séptima etapa, Daniel Felipe Martínez fue el mejor de los cilcistas colombianos al llegar a meta en la casilla 50, seis escalones por encima de Juan Guillermo Martínez (Picnic) y mucho más arriba que Harold Tejada (109°). En la general, Martínez quedará segundo salvo una catástrofe, mientras que Tejada luchará por mantener su décimo puesto.







