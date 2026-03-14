Antonelli se convierte en el piloto más joven en ganar la pole: parrilla da salida en el GP de China. (Photo by Kym Illman/Getty Images) / Kym Illman

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se ha convertido en el piloto más joven de la historia en quedarse con la ‘pole position’, luego de aprovechar las fallas de su compañero George Russell y con ello imponerse en el Gran Premio de China.

A sus 19 años -frente los 21 del antiguo récord Vettel-, el joven deportista cubrió los 5.451 metros de la pista shanghainesa en un minuto, 32 segundos y 64 milésimas, aventajando por unas dos décimas (+0,222) a un Russell que venía dominando con puño de hierro en este inicio de temporada y que había ganado la carrera al esprint de esta mañana, pero al que su monoplaza ‘traicionó’ en la fase clasificatoria final.

Así fue la ronda clasificatoria de la F1

La ronda inicial (Q1) empezó marcada por problemas para pilotos como el británico Lewis Hamilton (Ferrari), que se quejaba de ‘latigazos’ en frenadas a la entrada de la curva, aunque también con sorpresas por la parte positiva como el rendimiento de los Audi o del británico Oliver Bearman (Haas), quien ya había logrado entrar en puntos en el esprint.

Quienes empezaban con toda la tranquilidad del mundo eran los Mercedes: quizá conscientes de su superioridad, no salían hasta la mitad de la sesión, y lo hacían para ponerse directamente en cabeza... hasta que Leclerc dio un golpe sobre la mesa, demostrando de nuevo que los Ferrari han venido a pelear este año.

Le puede interesar: Harold Tejada gana la sexta etapa de la París-Niza: así le fue al ciclista colombiano

Alonso, Sainz y Pérez, K.O.

Tres cuartas partes de la presencia hispanohablante cayó a las primeras de cambio: el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez fue de los últimos en rodar tras perder parte de la carrocería en el esprint, y finalmente partirá último este domingo.

Y los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) también saldrán desde atrás, concretamente desde los puestos 17 y 19. El mensaje por radio para el madrileño fue claro: “Ha sido una buena vuelta, pero esto es todo lo que el coche puede dar”.

El cuarto, el argentino Franco Colapinto (Alpine), tampoco sobreviviría hasta el final: cayó en la segunda fase (Q2) con una brecha de tan solo 5 milésimas y partirá 12º para la carrera.

En esa segunda ronda, Leclerc volvió a superar a Russell tras batir el récord de los dos primeros sectores. El británico, ganador del esprint esta mañana, le decía a su equipo por radio que notaba que algo fallaba en su monoplaza; el diagnóstico que hacía era que se le había roto el alerón delantero.

Y las gradas estallaban en sorpresa cuando Russell se quedaba tirado en medio de la pista en la ronda final (Q3). Por radio, trasladaba a su escudería problemas por freno motor e imposibilidad de subir de marcha. Todo se le ponía de cara a Antonelli, quien ya le había ‘vengado’ al marcar el mejor tiempo en Q2.

Lea también acá: Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedó tras triunfo de Nacional ante Llaneros

Russell pone el picante

Los Ferrari se quedaban atrás por momentos, con Hamilton lastrado por problemas de sobreviraje. Los McLaren intentaban dar la campanada pero los de Maranello acabaron por demostrar por qué son el único equipo capaz de plantarle algo de cara a los Mercedes, al menos por el momento.

Russell mantuvo la emoción hasta el final: volvió a pista para un último intento y logró finalmente una segunda plaza que le podría dar opciones si Antonelli firma mañana una salida tan pésima como la del esprint de hoy, cayendo desde la segunda a la novena posición.

En cualquier caso, los que vienen demostrando su fortaleza en los arranques son precisamente los Ferrari. Y ahí estarán Hamilton (3º) y Leclerc (4º).

Entérese de: En Barcelona se arrepienten de no haber fichado a Luis Díaz, mientras brilla con el Bayern

Parrilla da salida en el GP de China