Fuerte explosión en el barrio Santa Fe, en Bogotá deja una persona muerta y 13 más heridas
Las autoridades confirmaron que delincuentes lanzaron una granada contra un establecimiento nocturno.
Una fuerte explosión se registró en el barrio Santa Fe en Bogotá (zona de tolerancia), exactamente en la carrera 16 con calle 23, cerca a un establecimiento comercial conocido como Troya.
Tras la explosión, se realizó un cierre vial. Al lugar acudieron rápidamente autoridades de tránsito, bomberos, policías y ambulancias. Reportes oficiales indican más de 13 heridos, y una persona fallecida tras ser llevada a un centro asistencial.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, aseguró que dos personas que se movilizaban en una motocicleta negra fueron quienes lanzaron la granada.
Asimismo, el comandante confirmó la muerte de una persona y 13 más que resultaron lesionadas. Los heridos fueron trasladados a la Clínica Méderi y al Hospital Santa Clara. Dos personas tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente por la gravedad de sus heridas.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció confirmando que falleció una persona de 75 años y que fueron en total 14 personas valoradas por los servicios de salud. Según el alcalde, “ya se tiene una línea de investigación que permitirá identificar a los responsables”.