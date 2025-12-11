Judicializado hombre que se le explotó un artefacto explosivo en la mano en la Universidad Nacional

Bogotá D.C

El pasado jueves 11 de septiembre, como cualquier otro jueves, encapuchados dentro y fuera de la Universidad Nacional se manifestaron sobre la calle 26.

Sin embargo, la comunidad educativa se alarmó porque se escuchó una explosión proveniente de un edificio de la universidad.

La Universidad Nacional confirmó que una persona, que no pertenecía a la institución académica, resultó herida por manipular artefactos explosivos en el parqueadero del edificio 205 de Sociología, por lo que ordenaron el desalojo inmediato del campus.

La persona herida fue trasladada a un centro médico y este jueves 11 de diciembre la Fiscalía informó su captura.

“Brian Stiven Valderrama Cubides, alias Garu, resultó herido mientras manipulaba material explosivo”.

11 personas capturadas por terrorismo y vandalismo

En un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a 11 de los presuntos responsables de planear y cometer actos de vandalismo y terrorismo en Bogotá actos de vandalismo y terrorismo en Bogotá entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

De acuerdo con información de la Fiscalía, entre los capturados se encuentran Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias ‘Salvatore’; y Juan Sebastián Manios Lozano, alias ‘Tolima’, quienes serían los principales coordinadores de la fabricación de bombas molotov y ‘papas bomba’.

“También los encargados de definir los diferentes roles que cumplirían los demás involucrados para transportar, lanzar o activar los artefactos contra la fuerza pública, lugares de concurrencia masiva, el transporte y la infraestructura de la ciudad”, según el reporte de las autoridades.

Durante los procedimientos de allanamiento y captura, fueron incautados panfletos, un arma de fuego traumática con dos proveedores, 28 cartuchos, prendas de vestir, pólvora, un hacha y banderas con distintos símbolos.

Hechos en los que habrían participado

La Fiscalía obtuvo evidencias de la existencia de esta red ilegal que planeó y ejecutó al menos 12 actos de vandalismo y de terrorismo en diferentes sectores de Bogotá.

Entre los más conocidos, por su gravedad se encuentran: el ataque con explosivos a una patrulla de la Policía y las lesiones que causaron a un uniformado el pasado 15 de marzo de 2024; 6 días después habrían participado en la quema de una motocicleta dentro de una universidad y la incineración de un bus de SITP que transportaba al menos 12 pasajeros el pasado 25 de abril de 2024.

Los capturados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías los envió a cumplir la condena en un centro carcelario.