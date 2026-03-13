Vuelve y juega, hospital San Juan de Dios de Armenia restringe servicios a usuarios de Nueva EPS

Armenia

Vuelve y juega el hospital San Juan de Dios en Armenia restringe servicios para los usuarios de la Nueva EPS por incumplimientos en los pagos de la deuda, solo atenderán urgencias vitales.

En un comunicado desde el Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, informan a la ciudadanía que, a partir del 13 de marzo se les continuará garantizando la atención de urgencias vitales a los usuarios de Nueva EPS.

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No obstante, debido al incumplimiento en los acuerdos pactados por parte de la Nueva EPS el Hospital se ve en la necesidad de contener temporalmente los servicios de consulta externa, procedimientos ambulatorios y atenciones programadas para los usuarios de esta EPS hasta que se efectúen los acuerdos de pago establecidos.

Desde el hospital continúa a la espera de la concertación de mesas de trabajo que permitan gestionar el pago restante de la cartera adeudada, necesaria para asegurar la estabilidad de nuestro centro asistencial y la protección del derecho fundamental a la salud de todos los quindianos.