IPS anuncia que suspenderá atención a pacientes de Nueva EPS por millonarias deudas

La tensión en el sistema de salud vuelve a escalar. La IPS Integral Solutions SD SAS anunció la terminación de su contrato con Nueva EPS y advirtió que dejará de atender a los pacientes afiliados a esa entidad, al señalar presuntas deudas acumuladas cercanas a los $8.000 millones.

De acuerdo con la institución, los retrasos en los pagos y el incumplimiento de acuerdos financieros harían inviable la continuidad del servicio en las condiciones actuales.

De concretarse la decisión, al menos 109 pacientes con hemofilia —quienes requieren tratamiento permanente, suministro continuo de medicamentos y seguimiento especializado— podrían quedar en riesgo de interrupción en su atención.

Cabe aclarar que, la hemofilia es una enfermedad huérfana que exige manejo constante para prevenir complicaciones graves, por lo que cualquier suspensión del tratamiento genera preocupación entre pacientes y sus familias.

Hasta el momento, Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el anuncio ni ha detallado qué medidas adoptará para garantizar la continuidad del servicio.

Este episodio se suma a la compleja coyuntura que atraviesa el sistema de salud en Colombia, marcada por problemas de flujo de recursos, deudas entre EPS e IPS y múltiples alertas sobre la continuidad en tratamientos de alta complejidad en distintas regiones del país.

Mientras no haya una solución oficial, la incertidumbre recae sobre los pacientes, en medio de un sistema que enfrenta uno de sus momentos más sensibles en los últimos años.