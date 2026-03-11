Miércoles 11 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran los homicidios en la ciudad de Armenia, en las últimas horas un hombre fue asesinado al sur de la ciudad

Como Jhon Breiner Bernal Atehortúa de 25 años de edad, fue identificada la persona asesinada la noche del lunes 9 de marzo en la ciudad de Armenia.

Este hecho se presentó sobre la manzana G en vía pública del barrio El Palmar, donde resultó lesionado por impacto de proyectil de arma de fuego, seguidamente fue trasladado hasta el Hospital del Sur donde llegó sin signos vitales.

La víctima era conocida como alias “Piquiña”, quien al parecer se encontraba consumiendo bebidas embriagantes junto a otras personas, donde fue agredido por una persona que se movilizaba por este lugar.

Funcionarios de policía judicial realizaron los actos urgentes y en coordinación con la fiscalía general de la Nación se encuentran realizando las respectivas investigaciones para esclarecer este hecho.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por solicitud de la fiscalía general de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a José Yovany León Hernández, señalado de lesionar con arma corto contundente a dos hombres en Armenia (Quindío).

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío le formuló imputación por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El procesado no aceptó el cargo. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 27 de febrero, en el barrio La Florida. Las víctimas fueron abordadas por el presunto agresor que, en un acto de intolerancia, los agredió con un machete en varias ocasiones, generándoles heridas de gravedad.

La Policía Nacional capturó en flagrancia a León Hernández, después de que la comunidad informara lo ocurrido.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

300 hombres y mujeres fortalecen la seguridad en la región cafetera en el marco de las elecciones presidenciales

Mediante dos ceremonias militares, realizadas en Pereira y en el municipio de Montenegro, Quindío, se llevó a cabo el juramento de bandera de los soldados, hombres y mujeres de las unidades de la Octava Brigada, quienes hicieron este compromiso ante sus superiores y familias, asumiendo con honor la responsabilidad de prestar su servicio a la patria en el Eje Cafetero.

Los 300 nuevos soldados, que durante tres meses estuvieron en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.º 8, ahora llegan a las bases militares y áreas de operaciones asignadas para cumplir la misión más importante del 2026: proteger la democracia en el marco de las elecciones presidenciales.

A partir del 1 de mayo, los jóvenes colombianos, entre 18 y 24 años de edad, también podrán hacer parte del Ejército Nacional, prestando su servicio militar para el segundo contingente del 2026.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

5 capturados y estupefacientes incautados en diligencias de allanamiento en Circasia

La Policía Nacional en el marco de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia” en coordinación con la Fiscalías 8, 18 y 26 de Armenia, capturaron 5 personas por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Esta acción operativa se desarrolló mediante 5 diligencias de allanamiento y registro en los barrios La Esmeralda y La Española, donde fueron capturadas 5 personas, entre ellos una mujer de 22 años de edad; es de resaltar que, durante la actividad se incautó 01 arma de fuego tipo revólver, 50 dosis de cocaína, 239 dosis de base de coca, 250 gramos de marihuana y 01 teléfono celular.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Estas personas tienen registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, concierto para delinquir, lesiones personales violencia contra servidor público, hurto agravado y calificado, daño en bien ajeno y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los capturados junto a los elementos incautados fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento. Una vez finalizadas las audiencias, les fue otorgado a los 4 hombres medida de aseguramiento intramural en establecimiento penitenciario y carcelario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de mil millones de pesos están destinados para comprar dos necro móvil para el fortalecimiento de la gestión del equipo de criminalística en el Quindío

Así lo dio a conocer el secretario del interior encargado del departamento, Diego Alexander Santamaria quien sostuvo que cuentan con 1.600 millones de pesos para adquirir dos necro móvil uno para la Sijín y otra para el CTI que tiene la capacidad para transportar cadáveres cumpliendo con todas las normas de bioseguridad.

Asimismo, sostuvo que el gobernador del departamento se reunió con el director nacional de medicina legal donde se establecieron unos compromisos y la gobernación acompañará la construcción de la morgue en la ciudad. Recordó que las adecuaciones en la morgue del municipio de Calarcá vienen avanzando en el que es un proyectado liderado por la empresa Proyecta.

Es importante anotar que el comodato entre Medicina Legal y el Hospital La Misericordia de Calarcá va hasta el año 2028.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El comportamiento de las lluvias en Armenia está cambiando, por lo que expertos ambientales advirtieron que en el municipio se están presentando precipitaciones cada vez más intensas en periodos más cortos, y se estima que podría llover el 50 % de lo que normalmente se registra en un mes, en un solo día.

Ante este fenómeno se confirmó el compromiso de avanzar en estrategias de educación ambiental frente a los retos del cambio climático, medida que se tomó al término de la primera sesión del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, impulsado por la Alcaldía de Armenia, a través del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, y que contó además con la participación de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, y diferentes entidades de la región.

“Estos aumentos de precipitaciones tienden a consolidarse en Armenia con lluvias más fuertes en menos tiempo. Incluso, lo que normalmente llueve en un mes podría presentarse hasta en un 50 % en un solo día. Por eso, el municipio está llamado a crear instrumentos de planificación que contemplen estos escenarios”, explicó Lina María Gallego, profesional de la oficina de Planeación de la CRQ.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Caracol Radio Armenia seguimos analizando los resultados de las elecciones legislativas en el Quindío, donde nuevamente no habrá representación en el Senado de la República y se repite como único departamento del eje cafetero sin presencia directa en la cámara alta del congreso de la república.

Según los datos de la registraduría los partidos más votados en el Senado en el Quindío fueron el Pacto Histórico con 45.487 votos en lista cerrada, el Centro Democrático con 44.244 también lista cerrada y aunque había un quindiano, Carlos Andrés Toro estaba de 31 en la lista y no alcanzo a llegar, el partido liberal fue el tercer más votado en senado con 27.705 votos, pero no había quindianos en la lista.

En total se inscribieron seis candidatos oriundos del Quindío al senado, pero ninguno alcanzó los votos necesarios para llegar a la cámara alta, ellos fueron Juan Javier Baena, José Manuel Ríos, Carlos Arturo López, Néstor Daniel García, y Luis Albeiro Torres.

La última representación en el senado de un candidato oriundo del Quindío fue Aydeé Lizarazo del MIRA en el periodo 2018 -2022.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Caracol Radio Armenia hablamos con Jorge Alberto Serna Jaramillo, analista y columnista político y electoral sobre los resultados del Domingo. Yo creo que el tema complejo de tanta polarización, si uno ve, tenemos en solo cámara 10 listas inscritas, si no se logra en un momento disminuir esa lista de inscritos y de una vez hacer un consenso para lograr un senador, seguiremos así por muchos años.

Además, cuando son hay listas cerradas donde, por ejemplo, está el doctor Toro, pero estaba en un puesto 30, que estaba muy lejos en su momento dado no iba a llegar.

Y los demás son listas abiertas donde se pegan de cualquier partido, en cualquier momento con unas votaciones muy bajas, pues para para ser para el senador se necesitan 70 u 80.000 votos, que el Quindío los tiene y los puede tener en una lista fuerte, pero hasta que no se logre un consenso y se haga un ejercicio aquí para los próximos 4 años, que independientemente de los partidos, lo que necesitamos es tener una o dos personas que recojan esa solidaridad, ese civismo, ese representación del Quindío que puedan tener una alta votación para el Senado, pues seguiremos en ese mismo ejercicio por muchos años.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por ejemplo, en el Quindío para el pacto histórico tuvo 45 000 votos en Senado y el centro democrático casi 45 000. También y puede que sean insuficientes, entonces toca buscar un tipo de alianzas y votar más por la persona que por el partido. Y si no construimos, o sea, quien diga tiene que mirar para las próximas elecciones más unos candidatos cívicos, empezando por alcaldías y por gobernaciones.

Yo creo que el tema de los partidos y de pensar en temas burocráticos y en temas de distintos a lo que a lo que hemos venido manejando es el futuro que tiene el Quindío, o sea, si uno mira en muchas ciudades y en muchos municipios se hablan de candidatos cívicos, el Quindío no los ha tenido.

Y es necesario generar esa conciencia y todas nos quedan 10 años para empezar. Si no hacemos un ejercicio cívico para tener unos candidatos distintos con otra mentalidad, con otro proceso para poder reconstruir y hacer una planeación diferente al departamento y de las ciudades especialmente Armenia, pues seguimos perdiendo el año, porque vamos a llegar otra vez a las elecciones polarizadas dentro de los años y yo creo que eso hay que cambiarlo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Si el Quindío no cambia, pues seguiremos igual, seguiremos bajando y seguiremos siendo un departamento que cada vez va más en descenso y que cada vez tendrá menos representación a nivel nacional y los indicadores que la idea es como ir construyendo este año antes de las campañas demostrará que es necesario pensar distinto. Si no cambiamos la mentalidad, no vamos a salir adelante

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una parte del batallón de ingenieros del Ejército sería trasladado a la antigua estación del ferrocarril de Armenia para garantizar la seguridad y mantenimiento del sector

En los últimos días se llevó a cabo la sesión de la comisión regional de moralización en torno a la seguridad y aseo de la antigua estación del ferrocarril de la ciudad.

El contralor del departamento y quien preside dicha comisión, Perches Giraldo dijo que existe una posibilidad que ha planteado la administración municipal en cuanto a trasladar una parte del batallón de ingenieros entendiendo la complejidad en materia de seguridad después de que la secretaría de tránsito dejó de funcionar en este punto de la ciudad.

Sostuvo que es importante el traslado del batallón porque como es un Ejército de ingeniería que solucionaría la situación en materia de seguridad y realizaría el mantenimiento del sector como fue establecido por una juez en una acción popular.

En cuanto a una modificación de las instalaciones, el contralor sostuvo que vienen trabajando en diferentes mesas con los tres dueños de los predios entre esos el Ministerio de

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Frente a la información que circula sobre el traslado de una parte del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 8 Francisco Javier Cisneros, de la Octava Brigada, a la antigua estación del ferrocarril de Armenia, se aclara que esta unidad militar no tiene proyectados movimientos de personal ni cambios en la misión que cumple en el departamento del Quindío.

Actualmente, el Batallón realiza apoyos de seguridad a la Alcaldía de Armenia. Este trabajo continúa sin modificaciones y no se han dispuesto nuevas asignaciones en otros puntos de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El impuesto vehicular es una de las mayores rentas del Quindío, en el año 2025 el recaudo fue de 33 mil millones de pesos

En las instalaciones de la asamblea departamental se llevó a cabo el informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2025. La secretaria de hacienda del departamento, Beatriz Eugenia Londoño se mostró satisfecha puesto que existe un incremento representativo puntualmente en la recuperación de la cartera en comparación con el año 2024 lo que obedece a la intervención de la dirección tributaria.

Asimismo, señaló que la ejecución del presupuesto fue del 95% en los ingresos no tributarios con el 100%. Explicó que cuentan con un recaudo de 663 mil millones de pesos en el 2025 lo que estuvo reflejado en los gastos de inversión del departamento.

La funcionaria resaltó la cultura de pago de los contribuyentes que es significativa y se refleja en el recaudo del departamento por lo que trabajan en recordar que es mucho más significativo pagar el impuesto y evitarse pagar sanciones que es mucho más alto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En 2025 el recaudo de multas y sanciones fue de 4.911 millones de pesos y en intereses de mora 1.571 millones.

En los últimos tres años el Fondo Nacional del Ahorro ha desembolsado 6.6 billones de pesos en crédito de vivienda en el país

En el marco del foro económico sectorial de Camacol en el hotel Mocawa Resort del Quindío, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro Laura Roa Zeidán manifestó que actualmente cuentan con una solvencia de más del 60% lo que permite seguir apoyando a las familias colombianas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Afirmó que en los últimos tres años han desembolsado 6.6 billones de pesos teniendo en cuenta que la cartera de la entidad es de 12 billones de pesos lo que evidencia un crecimiento significativo en los desembolsos de un 55%.

Recordó que lo más valioso del proceso que establecen desde el fondo es llegar a las familias de bajos ingresos puesto que el 80% de los desembolsos son para este tipo de población.

En ese mismo sentido la funcionaria que es quindiana se refirió al trabajo que se ha venido realizando en el departamento para ampliar el acceso a vivienda. Indicó que han logrado aumentar los afiliados del fondo en el Quindío con más de 30 mil familias y están financiando un proyecto de interés social en el municipio de Quimbaya.

Resaltó que son 2.205 créditos hipotecarios activos en el departamento, de los cuales el 89 % corresponden a Vivienda de Interés Social y donde Armenia concentra la mayor parte con 19.084 clientes y 1.570 créditos activos, de los cuales 1.384 corresponden a vivienda VIS.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Finalmente, la gerente de Camacol en el departamento Milena Arango se refirió a la financiación del 100% el valor de las viviendas que entrega el Fondo Nacional del Ahorro. Explicó que un tema es que brinden esa oportunidad y el otro punto es el de la capacidad de pago que pueda tener la persona que se postula a dicho proceso. Fue clara que de acuerdo con lo anterior están realizando todas las gestiones encaminadas a regresar a una política de vivienda enfocada a las personas menos favorecidas y que puedan lograr el cierre financiero.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gremios en el Quindío realizan reparos en la metodología que se utiliza para la actualización catastral

Frente a la polémica que se ha generado en el departamento por los incrementos del impuesto predial en medio de la actualización catastral, la gerente de Camacol Quindío Milena Arango manifestó que el proceso está dado por ley, sin embargo, la problemática estaría centrada en la metodología que se usa.

Enfatizó que, en su opinión personal sobre toda la situación, no hay nada más riesgoso que realizar una actualización catastral desde otra ciudad para una ciudad. Considera es clave realizarla en sitio con el fin de determinar las características de las viviendas para evitar las inconsistencias e inconformidades que se han venido presentando en los diferentes municipios del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gracias al convenio entre Empresas Públicas de Armenia. y la Alcaldía de Armenia, la ciudad avanza en la modernización de cerca de 19 mil metros lineales del sistema de alcantarillado, incluyendo las diferentes redes domiciliarias. Una intervención que fortalece la capacidad hidráulica de la red mejora la prestación del servicio y contribuye a disminuir la presencia de inundaciones en diferentes sectores.

Esta intervención hace parte de una estrategia conjunta para renovar infraestructura que durante años ha requerido actualización, permitiendo optimizar el funcionamiento del sistema de alcantarillado y garantizar mejores condiciones de saneamiento básico para los habitantes de la ciudad.

Con la reposición de estas redes también se mejora la capacidad de conducción de las aguas residuales, lo que facilita su manejo durante temporadas de lluvia y reduce la probabilidad de rebosamientos o acumulación de agua en las vías.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

en la ciudadela educativa José María Córdoba, sede Bellavista, ubicada en la vereda Sardineros del municipio de Córdoba, Proyecta Quindío realizó la socialización inicial del contrato de obra 001 de 2026, el cual tiene como objetivo el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa de esta zona del departamento.

Dentro de las actividades contempladas se encuentran el mejoramiento de los baños, la optimización del sistema eléctrico, la intervención de cubiertas y drenajes, la dotación de juegos infantiles y la instalación de puertas de madera y metálicas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo del ICETEX es un mecanismo clave para garantizar la estabilidad del sistema de crédito educativo en Colombia y facilitar el acceso y la permanencia de miles de estudiantes en la educación superior.

En este contexto, la rectora de la Institución Universitaria EAM, Andrea Concha Salazar, fue elegida representante de las Instituciones de Educación Superior privadas ante el Comité de Seguimiento de este fondo para el periodo 2026–2028.

La elección se realizó en el marco de la convocatoria dirigida a rectores de universidades públicas y privadas del país, con el propósito de designar a un representante por cada sector para integrar este comité estratégico encargado de hacer seguimiento al Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo (FSCE).

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Este fondo tiene como objetivo garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sistema de crédito educativo en Colombia, asegurando una adecuada gestión de los recursos destinados a facilitar el acceso y la permanencia de miles de estudiantes en la educación superior.

Durante su participación en el comité, la rectora hará parte en la evaluación y toma de decisiones relacionadas con el uso de los recursos, rendimientos y excedentes del fondo, así como en el análisis de informes financieros, la recomendación de porcentajes de aportes al fondo y el seguimiento al comportamiento de indicadores como la deserción y la mora del crédito educativo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia la Universidad Ean presenta Becas por Colombia, una iniciativa nacional que busca abrir rutas reales de educación superior para jóvenes y adultos de los 32 departamentos, dando el primer paso ofreciendo becas completas de pregrado en modalidad virtual con cobertura nacional.

Brigitte Baptiste, Rectora de la Universidad Ean durante su visita a Armenia señaló “Queremos que más personas puedan construir futuro sin abandonar su territorio. Becas por Colombia nace para impulsar el potencial de las regiones, conectando educación, proyectos de vida y oportunidades reales”,

¿Cómo funciona? La universidad ofrecerá becas completas de pregrado a través de su plataforma Ean Virtual, la cual tiene cobertura en los 32 departamentos. Los beneficiarios se elegirán a través de una convocatoria nacional que reconocerá iniciativas y emprendimientos sostenibles liderados desde los territorios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

¿Quiénes pueden postularse? Podrán participar personas que Tengan 18 años o más. Vivan en el departamento por el que postulan su iniciativa. Y Presenten evidencia de que lideran una iniciativa territorial o un negocio con aporte a la sostenibilidad y regeneración. No estén cursando otro programa oficial (pregrado o posgrado) al momento de postularse.

¿Qué tipo de iniciativas aplican? Se priorizarán proyectos que aporten, entre otras líneas, a: agrotecnología y desarrollo rural; soluciones basadas en la naturaleza y bionegocios; economía circular; turismo regenerativo; bienestar alimentario; diversidad y equidad; energías renovables y eficiencia energética.

. El formulario de postulación se publicará con la apertura oficial de la convocatoria el 23 de marzo de 2026. Becas por Colombia es una invitación a reconocer el valor que se está construyendo en los territorios y a convertirlo en oportunidades educativas reales, con aliados que quieran sembrar futuro en todo el país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como respuesta a los desafíos de formalización del sector turístico y con el propósito de potenciar el crecimiento de unidades productivas del mismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en articulación con Fontur e iNNpulsa Colombia, lanzó ‘Turismo + Pro’, programa que se proyecta como un mecanismo para mejorar la productividad, la sostenibilidad y la rentabilidad de la industria del turismo en Colombia, para seguir posicionándola como ‘El País de la Belleza’.

“Por intermedio de Turismo + PRO vamos a ofrecer a las unidades productivas del sector, acompañamiento especializado y herramientas para apoyar el crecimiento de sus negocios, promoviendo la competitividad del sector como motor de los territorios, con productos y servicios seguros y de calidad”, sostuvo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

Con una inversión aproximada de $ 3.200 millones se beneficiarán 500 unidades productivas, impactando siete departamentos: Quindío, Risaralda, Boyacá, Santander, Arauca, Norte de Santander y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se fortalecerán y se convertirán en referentes de cómo el turismo bien hecho transforma realidades.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Universidad del Quindío se integrará a la Red de Observatorios Territoriales de Seguridad Vial (ROT) de Colombia, una iniciativa que permitirá articular información, datos y análisis técnicos para la toma de decisiones estratégicas en materia de movilidad.

Este anuncio se dio en el marco de la Semana de la Seguridad Vial, donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) arribó al Quindío con una estrategia integral diseñada para fortalecer la movilidad segura y la protección de los ciudadanos en las vías.

Además, el próximo viernes 13 de marzo, desde las 8 de la mañana en el Jardín Botánico del Quindío, se llevará a cabo un foro regional de esta red 5 Años Gestionando el Conocimiento en Seguridad Vial, con la participación de representantes del Eje Cafetero, Tolima y norte del Valle.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, hoy juega el Deportes Quindío, a las 8 de la noche en el estadio La Independencia de Tunja enfrentará a Patriotas Boyacá por la novena jornada del Torneo Dimayor de la B, si el equipo milagroso gana será nuevo líder del campeonato.