Caos en la Autopista Norte por tractocamión que bloquea la salida de Bogotá. Foto: suministrada.

En horas de la mañana de este jueves, 12 de marzo, se presenta otra vez un accidente de tránsito en la Autopista Norte a la altura de la calle 182, saliendo de Bogotá.

El accidente involucra un tractocamión y una motocicleta que bloquea el paso de tres carriles de la vía, por lo que se presenta una alta congestión vehicular en el corredor.

Las autoridades de tránsito y una ambulancia atienden la emergencia, para habilitar el tránsito de la vía lo más pronto posible.

Cada día se presentan accidentes de tránsito en este importante corredor de Bogotá que complican la movilidad de millones de personas de salen cada día de la capital por el norte.

Justamente el día anterior, en la madrugada del miércoles 11 de marzo, se presentó un siniestro vial sobre este corredor en la calle 210 entrando a Bogotá y horas después fue solucionado el problema.

Un ciudadano de Cajicá, Cundinamarca estuvo en diálogo con Caracol Radio informando que estuvo en un trancón de más de dos horas y media por el centro comercial Bima y le quedaba de camino más de una hora para llegar a la calle 100 con Autopista Norte.

Esto es lo que sufren las personas que a diario utilizan este corredor cuando sucede un accidente de tránsito que complica la movilidad.