Luis Díaz y el Bayern Múnich tendrán un partidazo en la Bundesliga: Rival, día y hora del encuentro

Luis Díaz tras su partido con el Bayern Múnich ante Atalanta. (Photo by Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images) / Marco Canoniero

El superlíder de la Bundesliga, Bayern Múnich, busca mantenerse en lo más alto con su cómoda diferencia en la primera posición del campeonato alemán. Los dirigidos por Vincent Kompany lideran con 65 puntos al cabo de 25 fechas, 10 más que el Borussia Dortmund, su principal perseguidor.

Tras golear 1-6 al Atalanta en el juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en Italia, el club Bávaro tendrá una dura visita este sábado, por la fecha 26 del certamen alemán.

¿Cuándo y contra quién juega el Bayern?

Bayern Múnich visitará este sábado el BayArena del Bayer Leverkusen, por la fecha 26 de la Bundesliga. El juego se llevará a cabo a partir de las 9:30AM, hora colombiana.

El Leverkusen, también presente en Champions, viene de empatar en condición de local 1-1 ante el Arsenal, juego en el que perdió su ventaja en la recta final del encuentro, tras un polémico penalti sancionado a favor de los ingleses.

¿Cómo seguir el partido?

Con la serie de Champions League prácticamente definida, Vincent Kompany no tendría reparos en utilizar lo mejor de su nómina para el compromiso de este sábado, siendo Luis Díaz una vez más inicialista.

El extremo guajiro ha disputado 36 partidos en lo corrido de la temporada con el Bayern Múnich, con un saldo 20 goles marcados y 17 asistencias.