Atalanta vs. Bayern EN VIVO con Luis Díaz: Siga el minuto a minuto del partido con Luis Díaz

Bayern y Atalanta se enfrentan en una instancia atractiva de la Champions League. El club Bávaro tendrá su primer encuentro contra el Atalanta en una competición europea. Sin embargo, considerando su historial contra clubes italianos, las perspectivas son prometedoras: el equipo muniqués ha avanzado en cuatro de sus últimos cinco partidos de eliminatoria contra equipos de la Serie A. Luis Díaz y sus compañeros buscarán mejorar este récord contra el conjunto lombardo.

El equipo de Kompany ha ganado siete de sus ocho partidos en la actual Liga de Campeones. La única derrota del Bayern se produjo en noviembre, una ajustada derrota por 1-3 contra el entonces líder, el Arsenal.

Le puede interesar: Rodrigo Contreras: Llegué cuestionado, pero estoy feliz en Millonarios y ojalá siga muchos años más

El rendimiento reciente como local respalda esa ilusión. El club suma cinco victorias en sus últimos seis partidos disputados en el New Balance Arena, con un empate como único resultado distinto en esa racha.

Sin embargo, hay un dato que genera preocupación en el entorno del equipo italiano: su desempeño reciente en eliminatorias de Champions. En esta instancia del torneo, Atalanta ha perdido seis de sus últimos siete partidos, una estadística que refleja las dificultades que ha tenido para avanzar en las fases decisivas del certamen.

Convocados de Atalanta

Convocados de Bayern

Siga el minuto a minuto del partido