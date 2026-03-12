Jhon Janer Lucumí es uno de los mejores defensor del fútbol italiano: sus extraordinarios números. (Photo by Domenico Cippitelli/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Jhon Janer Lucumí es uno de los mejores defensores del fútbol italiano y las estadísticas lo avalan. El zaguero central ha sabido ser el bastión del Bologna, equipo que marcha octavo en la Serie A (tiene posibilidades de pelear puestos europeos) y se encuentra en octavos de final de la Europa League.

Según muestran los portales estadísticos, el exjugador del Deportivo Cali tiene un 74% de efectividad en los duelos defensivos y un 61% en los duelos aéreos, números que avalan su imperiosa labor en el fondo. Adicionalmente, promedia cuatro interceptaciones y siete recuperaciones por encuentro.

Ahora bien, a nivel ofensivo también tiene peso. Su precisión de pase es del 89.3% y el pase corto lo tiene en un 92%, lo cual da muestra de su importancia a la hora de darle salida al equipo. Asimismo, por encuentro da en promedio 19 pases hacia adelante y 8 de tipo progresivo.

Lo anterior pone a Lucumí como el quinto mejor zaguero central de la Liga Italiana entre 68 futbolistas analizados.

Incluso si se tomara como muestra los últimos cinco encuentros del colombiano con Bologna, su registro es para aplaudir: primero en el porcentaje de duelos ganados (96.3%), octavo en recuperaciones por partido (8) y séptimo en pases largos entregados por encuentro (7).

