Harold Tejada gana la sexta etapa de la París-Niza: así le fue al ciclista colombiano. (Photo by Szymon Gruchalski/Getty Images) / Szymon Gruchalski

¡El ciclismo sigue dándole alegrías al deporte colombiano! Harold Tejada conquistó la sexta etapa de la París-Niza y con elló firmó su primer triunfo de la temporada 2026.

Sensacional presentación del pedalista del Astana durante la jornada de este viernes 13 de marzo, teniendo en cuenta que recorrió los 179.3 kilómetros en 3H54′38″.

Tejada logró sacarle seis segundos de ventaja al francés Dorian Godon y al británico Lewis Askey, quienes llegaron segundo y tercero, respectivamente.

Asimismo, el huilense de 28 años escaló una posición en la clasificación general y se puso décimo (+11′27″), siendo el segundo mejor colombiano de la competición, tan solo por detrás de Daniel Felipe Martínez (2°).

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