Russell gana el primer Gran Premio de la temporada: Así quedaron las posiciones de la Fórmula 1

El británico George Russell (Mercedes) hizo valer los pronósticos y se impuso en el primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 en Australia, desinflando el factor sorpresa de los Ferrari, que llegaron a ponerse en cabeza en el primer tramo del trazado de Albert Park, acabando segundo el italiano Kimi Antonelli y completando el podio el monegasco Charles Leclerc.

En el otro extremo de carrera, el madrileño Carlos Sainz sufrió de lo lindo con su Williams, pasando hasta tres veces por boxes para poder gobernar su monoplaza ante los problemas de fiabilidad, terminando así 15º, mientras que el asturiano Fernando Alonso, tras un amago de abandono en la décimo quinta vuelta, saltó de nuevo a pista para hacer un ‘mini-test’ con el Aston Martin antes de retirarse definitivamente.

El brasileño Gabriel Bortoleto fue una de las gratas sorpresas de la jornada con su Audi, concluyendo noveno, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) llegó a meta en la 14ª plaza y el mexicano Checo Pérez (Cadillac) finalizó 16º.

La cruz de la jornada la ejemplificaron tanto los McLaren, con Oscar Piastri abandonando antes incluso de tomar la salida y Lando Norris sufriendo en la quinta plaza con el acoso continuo de Max Verstappen, otro de los damnificados en Australia que al menos pudo sacar el orgullo, ya que su compañero de equipo, el francés Isack Hadjar, fue otro de los pilotos que tuvo que abandonar sobre la superficie oceánica.

El panorama de la nueva Fórmula 1 que acaba de arrancar deja las primeras e interesantes conclusiones: los adelantamientos se multiplican, especialmente en el primer tramo de carrera; el escenario que dibujan las baterías y los ahorros de energía suponen una auténtica lotería en los duelos particulares y el modo supervivencia vuelve a tomar protagonismo en el gran circo de las cuatro ruedas.

