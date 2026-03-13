Halam Loboa: “El equipo nunca bajó los brazos y siempre fue hacia adelante”

Tras la victoria que le dio a Independiente Medellín la clasificación internacional, el volante Halam Loboa pasó por los micrófonos de El Vbar de Caracol y habló sobre el partido, su presente en el club y el momento que vive el equipo en la temporada.

El mediocampista de 19 años, nacido en Huachené, Cauca, se mostró feliz por el resultado conseguido y por el rendimiento del equipo en una serie exigente. “Bien, gracias a Dios, contento por la victoria de ayer y nada, contento”, expresó al inicio de la entrevista.

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Sobre el desarrollo del partido, Loboa destacó la dificultad del rival uruguayo y la capacidad del Medellín para sostener el resultado en momentos complicados. “Sabemos que los equipos uruguayos son así. Sabíamos a lo que nos estábamos ateniendo. Supimos manejar el partido y el resultado. No fue fácil, pero el equipo nunca bajó los brazos y siempre fue hacia adelante”, afirmó.

El jugador también se refirió al momento irregular del equipo en la liga colombiana y al apoyo de la hinchada, que ha disminuido en los últimos partidos debido a los resultados. Para el joven volante, este tipo de victorias puede servir como impulso para el grupo. “Sabemos que estamos pasando un momento difícil por la liga, pero esto nos ayuda a seguir trabajando con humildad. Sabemos que estamos vivos en la liga y no bajaremos los brazos hasta que no estemos muertos”, señaló.

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Loboa, quien llegó al club tras ser visto en un torneo en Cartagena, también habló sobre cómo maneja la presión del público a su corta edad. El mediocampista aseguró que su principal motivación es su familia y su propio crecimiento profesional. “Cuando entro a la cancha pienso en mi familia y en todo el camino que he recorrido. A mí no me afecta mucho porque siempre me enfoco en lo que tengo que hacer y en mi trabajo”, explicó.

Asimismo, respaldó al entrenador Alejandro Restrepo y resaltó el trabajo del cuerpo técnico en medio de la exigencia competitiva. “El profe Alejandro es un gran técnico que siempre está ahí apoyándonos y mirando los detalles que tenemos que mejorar”, comentó.

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Finalmente, el joven futbolista explicó una de las jugadas polémicas del partido que terminó con la expulsión de un rival, asegurando que no hubo intención de agredir. “Es una jugada muy rápida, yo voy con impulso y cuando salto mi hombro toca la cabeza de él, pero créame que no fue con intención, mi intención era ganar el balón”, concluyó.