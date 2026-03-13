Andrés Gómez brilla en Brasil y se consolida como el mejor regateador del campeonato

El colombiano Andrés Gómez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol brasileño. El extremo fue la gran figura en el triunfo de Vasco da Gama frente a Palmeiras, destacándose por su desequilibrio constante y su capacidad para superar rivales en el uno contra uno.

Durante el compromiso, el atacante volvió a demostrar su velocidad y habilidad para el regate, cualidades que lo han convertido en uno de los jugadores más peligrosos del campeonato. Ante Palmeiras completó cinco regates, cifra que lo deja como el futbolista con más fintas en lo que va del Campeonato Brasileiro Série A. En cinco partidos disputados ya suma 21 regates exitosos, una estadística que refleja su protagonismo en el frente de ataque.

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Además de su habilidad para encarar defensores, Gómez ha mostrado una evolución en su juego . El extremo de 23 años ha mejorado su toma de decisiones en los últimos metros y también ha comenzado a probar remates de media distancia cuando encuentra espacios, lo que amplía sus opciones ofensivas y lo convierte en una amenaza constante para las defensas rivales.

Su actuación frente a Palmeiras fue ampliamente reconocida por la prensa brasileña. El portal Globo Esporte le otorgó una calificación de 8.0, mientras que los aficionados lo valoraron con 9.2. En su análisis destacaron su insistencia en ataque y su protagonismo en el partido: “Fue el jugador más incisivo y, una vez más, el mejor en el campo para el Vasco. Debido a que asume más riesgos, también es más propenso a cometer errores. Si mejora su toma de decisiones en ciertas jugadas, podrá marcar una diferencia aún mayor y ser decisivo en las jugadas de gol”.

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El buen momento del colombiano también lo mantiene en el radar del seleccionador Néstor Lorenzo, quien ya lo ha tenido en convocatorias recientes de la Selección Colombia. Por su rendimiento, el extremo se perfila como una alternativa importante en el ataque y como una posible competencia directa para Luis Díaz.

El próximo desafío para Vasco da Gama será frente a Cruzeiro, un duelo clave en el que el colombiano podría volver a ser titular bajo la dirección técnica de Renato Gaúcho. Su desequilibrio por las bandas será fundamental para que el equipo siga sumando puntos y escale posiciones en el campeonato.