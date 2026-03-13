Bustos anticipa rotaciones en Millonarios para visitar a Boyacá Chicó

Millonarios atraviesa un buen momento deportivo y quiere mantener la racha positiva este sábado cuando visite a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia, por la fecha 11 de la Liga . Luego de eliminar a Atlético Nacional en la Copa Conmebol Sudamericana y vencer a Cúcuta Deportivo, el equipo dirigido por Fabián Bustos buscará seguir sumando puntos en el campeonato.

En la previa del compromiso, el entrenador destacó el trabajo realizado por el plantel durante la semana y la preparación para afrontar un partido que considera exigente. “Los jugadores han trabajado muy bien con muchas ganas, sabiendo el partido complicado que tenemos. Queremos hacer las cosas bien para conseguir el resultado”, aseguró el técnico.

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Bustos también confirmó que realizará algunos cambios en la formación titular para administrar las cargas físicas, teniendo en cuenta la seguidilla de encuentros que afrontará el equipo en los próximos días. El estratega explicó que hay algunas ausencias por molestias menores y que el cuerpo técnico buscará rotar ciertas posiciones para mantener al grupo en óptimas condiciones.

“Tenemos las ausencias de algunos chicos, no son cosas graves, pero sí queremos darle una rotación en algunas posiciones porque lo necesitamos. Jugamos martes y después sábado, entonces ya es pensando en todo lo que se nos viene, hay que ser inteligentes”, explicó. Además, añadió que “el que no esté al 100% le va a dar el lugar a otro de los compañeros que ha trabajado muy bien”.

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Sobre el rival, Bustos señaló que Boyacá Chicó es un equipo que puede complicar con su manejo de balón y su orden en el campo. “Es un equipo que le gusta manejar la pelota y nos pueden complicar. Tienen cosas importantes como su capitán Molina y otros jugadores en mitad de cancha. En defensa son fuertes”, comentó.

El entrenador también advirtió que Millonarios deberá imponer su juego y generar más oportunidades para justificar el resultado. “No hay que subestimar a nadie, tenemos que ser superiores al rival, correr e intentar tener muchas más situaciones que ellos”, agregó.

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Finalmente, Bustos envió un mensaje de agradecimiento a la afición embajadora por el respaldo constante al equipo. “A nuestra gente que nos siga apoyando como lo vienen haciendo. Cuando jugamos en casa sentimos ese afecto y cuando estamos afuera sabemos que están pendientes. Estamos muy agradecidos y esperamos seguir dándoles alegrías”, concluyó.

El partido entre Boyacá Chicó y Millonarios se disputará este sábado 14 de marzo a las 6:20 p.m. en el estadio La Independencia de Tunja.