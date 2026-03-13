Hacinamiento en cárceles de Risaralda supera el 46 % en algunos establecimientos

Pereira

El sistema penitenciario de Risaralda enfrenta un panorama preocupante debido a los altos niveles de hacinamiento en varios centros de reclusión del departamento.

Según el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, la cárcel de Santa Rosa de Cabal, el centro de reclusión La 40 en Pereira y la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV), registran un hacinamiento de más del 46 %.

“El informe que nos dieron es que en la cárcel de mujeres no hay hacinamiento, pero en la cárcel de Santa Rosa y en La 40, más la UPPV, hay un hacinamiento de más del 46 %, es decir, es un hacinamiento que necesita hoy urgente una solución y las estaciones de Policía igual, porque lo dijo el secretario de gobierno de Pereira, el doctor Jorge Mario Trejos, ellos permanentemente tienen que estar buscando que no pase más de diez días una persona privada de libertad en una estación de Policía.”

Las autoridades señalaron que esta situación evidencia la necesidad urgente de avanzar en soluciones estructurales para ampliar la capacidad del sistema penitenciario en el departamento.

El problema también está generando efectos en las estaciones de Policía, donde varias personas privadas de la libertad permanecen de manera temporal mientras se gestionan sus traslados a centros penitenciarios.