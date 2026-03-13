Grave accidente de tránsito en Chía al parecer por imprudencia de conductores

Cundinamarca

Sobre las 9:30 de la noche se presentó un grave accidente de tránsito en el municipio de Chía, en la Avenida Pradilla con carrera séptima, frente al Coliseo Deportivo La Luna.

Dos camionetas chocaron y otras tres motocicletas que estaban parqueadas en uno de los establecimientos del sector resultaron implicadas.

Las autoridades de tránsito fueron informadas y llegaron inmediatamente al punto a atender la emergencia. Una persona resultó herida, no de gravedad, y fue trasladada a un centro médico.

Asimismo, los dos conductores de los dos vehículos se les practicó una prueba de alcoholemia que dio negativa, según confirmaron las autoridades de tránsito.

El hecho sí dejó grandes pérdidas millonarias porque los vehículos implicados quedaron totalmente destruidos.

De acuerdo con testigos del siniestro vial, uno de los vehículos venía a una alta velocidad.