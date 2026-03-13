Famisanar participa en conciliación para fortalecer la red de servicios en Cesar y La Guajira

En Valledupar, la EPS Famisanar participa en una jornada de conciliación convocada por la Superintendencia Nacional de Salud con el objetivo de avanzar en la aclaración de cuentas con su red prestadora y fortalecer la atención de los afiliados en los departamentos de Cesar y La Guajira.

El encuentro que se desarrollará hasta el 13 de marzo, reúne a varias instituciones prestadoras de servicios de salud que operan en estos territorios.

Entre las instituciones participantes durante el evento se encuentran: Ambulancias Proyectar S.A.S., Clínica del Cesar S.A., Centro Regional de Oncología S.A.S., Sermultisalud S.A.S., IPS Clínica San Martín Codazzi S.A.S., ESE Hospital San José de Maicao y Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda.

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Más de 24 mil afiliados se beneficiarán en Cesar y La Guajira

Actualmente, EPS Famisanar cuenta con más de 24 mil afiliados en Cesar y La Guajira, de los cuales cerca de 13 mil pertenecen al régimen subsidiado, lo cual hace fundamental fortalecer la red de servicios de salud en estos departamentos.

“La estabilidad financiera de la red es clave para garantizar la continuidad en la atención de nuestros afiliados”, señaló Germán Darío Gallo, agente interventor de la EPS.

Por su parte, Gustavo Adolfo Flechas, delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud, destacó la importancia de estos espacios.

“Desde la Supersalud seguiremos actuando para que los recursos lleguen a los prestadores y garanticemos calidad y oportunidad en la atención”, puntualizó Flechas.

Visitas a hospitales y seguimiento a la red de servicios

En el marco de la agenda en territorio, el agente interventor de EPS Famisanar, Germán Gallo, también realizó un recorrido por el Hospital Rosario Pumarejo de López, una de las principales instituciones de referencia del departamento del Cesar, con el objetivo de conocer la operación del servicio y dialogar con los equipos asistenciales.

Asimismo, sostuvo una reunión con la Secretaría de Salud del Cesar para realizar un diagnóstico del sistema en el territorio y promover acciones conjuntas que permitan optimizar los procesos de atención para los afiliados.

Cabe destacar que esta visita también incluyó una inspección al gestor farmacéutico Suplymedical, con el fin de revisar la operación relacionada con la dispensación de medicamentos y evaluar las condiciones del servicio para los usuarios.