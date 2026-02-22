Famisanar EPS responde a Defensoría: hay un plan de estabilización para el sector Salud

EPS Famisanar tendrá nuevos horarios en sus oficinas a partir del 20 de agosto

La EPS Famisanar presentó un balance de acciones ante los requerimientos formulados por la Defensoría del Pueblo, en el marco de la Mesa Nacional de la Estrategia DIPSA.

El agente interventor, Germán Darío Gallo, aseguró que la entidad avanza en un plan de estabilización para fortalecer la red de prestación de servicios y mejorar la dispensación de medicamentos en los 16 departamentos donde tiene presencia.

Según la EPS, actualmente cuenta con más de 650 prestadores activos y 105 servicios de transporte especial en Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima.

Entre las medidas adoptadas se destacan la mitigación de riesgos por concentración en un solo prestador, el fortalecimiento de la red de atención y la optimización de albergues y transporte en zonas de difícil acceso.

En materia financiera, la entidad reportó un pago acumulado de $5,31 billones entre 2025 y 2026 para estabilizar la red, un incremento del 20 % en el reconocimiento a la red pública y 7.308 conciliaciones de cartera.

Además, Famisanar anunció un plan de choque con los gestores farmacéuticos tras la reorganización del modelo de dispensación, con el objetivo de normalizar la entrega de medicamentos y mejorar la atención a los afiliados.