Joven en Bogotá se encadenó para que EPS entregara medicamentos a su madre que sufre un cáncer

Bogotá D.C

La crisis en la salud ha hecho que los pacientes y sus familiares den una batalla interminable para obtener medicamentos o para que les asignen una cita con un especialista.

Esta vez Natali Páez, una joven, se encadenó a una silla de una de las sedes de la EPS Famisanar en Bogotá. Amarró su cuerpo con cadenas y sostuvo un cartel en el que se leía: “Mi mamá tiene cáncer de pulmón, Famisanar lleva 4 meses sin entregar su medicamento , a pesar de tutelas, desacatos y quejas seguimos sin respuesta. La vida de mi mamá no puede esperar”.

Martha Ofelia Rodríguez sufre un cáncer de pulmón que le hizo metástasis en el retro. Las hijas de Martha, Natali junto con su hermana María Fernanda, han interpuesto 3 tutelas contra esta EPS ya que no le entregan el medicamento selpercatinib, que es una quimioterapia oral que le recetaron y que deen tomar todos los días.

“A pesar de que ya tienen una tutela y hay un juez que ordenó que tenían 48 horas para entregar el medicamento, Famisanar no nos ha dado respuesta . Siempre que venimos hemos interpuesto PQR ante la Superintendencia de Salud, hemos hecho absolutamente todo lo que ha estado en nuestra manos por la vía judicial y esta es la hora que no tenemos respuesta”, aseguró Natali amarrada a una silla en la sede esta EPS en la calle 78.

Tanto Natali como María Fernanda estuvieron en Famisanar hasta las 12 de la noche hasta que les dieran respuesta por el medicamento vital que necesita su madre.

Al día siguiente, con la orden en mano para la entrega de medicamentos, María Fernanda pudo conseguir el medicamento para su madre.

¿Qué respondió Famisanar?

Desde la EPS Famisanar emitieron un comunicado de prensa en el que reconocieron las fallas en la entrega del medicamento y se comprometieron a solucionarlas.

“La entidad identificó fallas en el trámite interno del proceso de medicamentos, por lo cual se ordenaron correctivos inmediatos en el área correspondiente, con el propósito de evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse”, afirmaron.

Asimismo, indicaron que se tomarán medidas administrativas para que se garantice el derecho fundamental a la salud.

“Se adelantarán las acciones administrativas correspondientes frente a los funcionarios que obstaculicen o retrasen procesos relacionados con autorizaciones y entrega de medicamentos“.

Reiteraron que no permitirán retrasos a las respuestas de las PQRS ni incumplimientos a las decisiones judiciales incluyendo las acciones de tutelas.