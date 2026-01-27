Interventor de Famisanar se defiende ante denuncias del Representante Andrés Forero

EPS Famisanar tendrá nuevos horarios en sus oficinas a partir del 20 de agosto

El agente interventor de EPS Famisanar, Germán Darío Gallo, se pronunció frente a las denuncias del representante a la Cámara Andrés Forero sobre el presunto uso de recursos administrativos durante la intervención de la entidad. En su respuesta pública, Gallo afirmó que se respeta “el control político y la deliberación pública”, pero que también se exige “rigurosidad, responsabilidad y datos verificables”.

Germán Darío Gallo señaló que, en los primeros 60 días de la intervención en Famisanar, se implementaron medidas concretas de orden administrativo y disciplina financiera. De acuerdo con el interventor, estas acciones permitieron una “reducción del 43% de la pérdida proyectada” y una disminución de la siniestralidad del 117,6% al 108,5%.

El agente interventor Germán Darío Gallo explicó que el gasto administrativo en el sector salud cuenta con un tope regulado del 8% por vigencia. En ese contexto, indicó que en octubre de 2025 este indicador en Famisanar se ubicaba en 6,7% y que al cierre del año descendió a 5,4%, lo que, según expresó, refleja “austeridad, control y eficiencia en la gestión de los recursos”.

En relación con la atención a los usuarios, Germán Darío Gallo informó que, bajo su intervención, se adelantaron acciones para enfrentar el rezago de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS). Según el interventor, estas pasaron de 11.857 a 5.017, lo que representa una reducción del 58%.

Finalmente, el interventor Germán Darío Gallo invitó al representante Andrés Forero a una mesa técnica de gestión, “con presencia de equipos responsables y soporte documental”, para revisar avances y retos de la intervención. En su mensaje, afirmó que “Famisanar no será instrumento de debates electorales” y que la salud “es un asunto de país, no de campaña”.

¿Cuál fue la denuncia del representante?

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, denunció este lunes que en Famisanar EPS estarían haciendo “fiestas con la plata de la salud”.

Según dijo, el interventor Germán Gallo hizo una fiesta de fin de año por $119 millones, “mientras 37 pacientes con esclerosis múltiple estaban sin medicamentos.