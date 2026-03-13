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13 mar 2026 Actualizado 18:45

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Experto en litigios internacionales critica contrato de asesoría sobre Lista Clinton

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Bernardo Bejarano G.

Andrés Guzmán, abogado experto en litigios internacionales, habló en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio sobre el contrato de asesoría de la Lista Clinton.

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Bernardo Bejarano G.

Bernardo Bejarano G.

Periodista con más de 30 años de experiencia. Antes de vincularse a Caracol Radio, fue el editor de...

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