Experto en litigios internacionales critica contrato de asesoría sobre Lista Clinton
Experto en litigios internacionales critica contrato de asesoría sobre Lista Clinton
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Andrés Guzmán, abogado experto en litigios internacionales, habló en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio sobre el contrato de asesoría de la Lista Clinton.
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Bernardo Bejarano G.
Periodista con más de 30 años de experiencia. Antes de vincularse a Caracol Radio, fue el editor de...