Comisión de juristas acusa a Gobierno de Nayib Bukele de cometer asesinatos y torturas en el CECOT

Comisión de juristas acusa a Nayib Bukele de cometer asesinatos y torturas en el CECOT

Santiago Cantón, integrante de la Comisión Internacional de Juristas, habló con Dos Puntos, de Caracol Radio, acerca de la denuncia que hicieron contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por la presunta violación de derechos humanos al interior del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Manifestó que existen fundamentos razonables para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en El Salvador, destacando que hay personas que fueron encarceladas sin el debido proceso judicial.

Agregó que se han evidenciado muertes y torturas de reclusos al interior del CECOT, algo que ve con mayor preocupación porque dicho modelo de Bukele se está convirtiendo en un referente para América Latina.

Incluso, afirmó que ese modelo está siendo llevado a más lugares en el mundo como en Chile con José Antonio Kast, en Guatemala, Costa Rica y Uruguay, por ejemplo.

“Realmente es impresionante lo que se está haciendo y lo que está avanzando. Solo destruye el Estado de Derecho”, afirmó.

