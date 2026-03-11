Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 mar 2026 Actualizado 22:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Comisión de juristas acusa a Gobierno de Nayib Bukele de cometer asesinatos y torturas en el CECOT

Aseguran que estos crímenes estarían enmarcados en la violación de derechos humanos.

Comisión de juristas acusa a Nayib Bukele de cometer asesinatos y torturas en el CECOT

Comisión de juristas acusa a Nayib Bukele de cometer asesinatos y torturas en el CECOT

00:00:0010:50
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Santiago Cantón, integrante de la Comisión Internacional de Juristas, habló con Dos Puntos, de Caracol Radio, acerca de la denuncia que hicieron contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por la presunta violación de derechos humanos al interior del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Manifestó que existen fundamentos razonables para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en El Salvador, destacando que hay personas que fueron encarceladas sin el debido proceso judicial.

Agregó que se han evidenciado muertes y torturas de reclusos al interior del CECOT, algo que ve con mayor preocupación porque dicho modelo de Bukele se está convirtiendo en un referente para América Latina.

Incluso, afirmó que ese modelo está siendo llevado a más lugares en el mundo como en Chile con José Antonio Kast, en Guatemala, Costa Rica y Uruguay, por ejemplo.

“Realmente es impresionante lo que se está haciendo y lo que está avanzando. Solo destruye el Estado de Derecho”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0010:50
Descargar

Vea el programa completo de Dos Puntos aquí:

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir