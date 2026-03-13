El exceso de velocidad es la principal causa de siniestralidad: Agencia Nacional de Seguridad Vial

Armenia

En el marco de la estrategia de intervención a municipios, el director del observatorio nacional de seguridad vial Rubiel Zuleta se refirió al plan que realizan en los diferentes municipios del país con el objetivo de apuntar a la cultura vial.

Explicó que hoy culmina el trabajo establecido en Armenia donde acompañan a las autoridades para generar la articulación pertinente con el objetivo de garantizar la seguridad vial preventiva para disminuir la siniestralidad vial.

A propósito, dio a conocer que en la ciudad de Armenia se registra una disminución del 85% a corte del mes de enero de este año, es decir que para el mes de enero del año 2025 fallecieron siete personas y en el mismo periodo de este 2026 solo una lo que demuestra la importante cifra.

Fue enfático en afirmar que lo anterior genera que exista un mensaje con mayor exigencia no solamente enfocado a las autoridades sino a los ciudadanos para mantener las cifras permaneciendo en un nivel de reducción.

Patinetas eléctricas

De otro lado se refirió a la situación que se vive actualmente por las patinetas eléctricas donde no hay pautas claras para un control efectivo puesto que están en un crecimiento importante y se evidencian en las principales vías de la ciudad.

El funcionario reconoció que es un tema que está en discusión con el Ministerio de Transporte entendiendo que es una necesidad urgente puesto que estas patinetas eléctricas están siendo modificadas como motocicletas que no requiere matricula lo que genera dificultad en un control.

Resaltó que ante lo clave de todo el proceso está en reglamentación con el objetivo de generar las pautas claras al respecto.

Llamado a conductores

Recordó que los motociclistas no solamente en la ciudad sino a nivel nacional son el actor vial más vulnerable en medio de los siniestros viales.

Resaltó que el principal mensaje es cuidar la vida por lo que es clave pensar en el otro para no generar aumento en la siniestralidad y apuntar a evitar los muertos.

Enfatizó que todo va encaminado a una apropiación personal de que en la vía existe otra persona que merece la vida y destacó que las cifras pueden determinar que ha crecido la cultura vial y la presencia de las autoridades para el respectivo control.

También añadió que a través de la dirección de infraestructura de vehículos en obras por la vida apoyan a municipios que tengan planteamiento y necesidades tangibles en materia de señalización.