DIAN anuncia visitas para verificar cumplimiento de facturación electrónica: a quiénes aplicará

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizará la primera jornada de presencia institucional en todo el país con el fin de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias, reducir la brecha de evasión y promover la transparencia fiscal.

La actividad, enmarcada en la estrategia “Transparencia fiscal para un país más justo”, se llevará a cabo este viernes 13 de marzo y el sábado 14 de marzo, en 40 ciudades del país.

Según explicó la entidad, durante la jornada, los servidores públicos de la DIAN, provenientes de la Dirección de Gestión de Fiscalización y la Dirección de Gestión de Impuestos, harán visitas a establecimientos de comercio y actividades económicas.

El objetivo principal es revisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con enfoque especial en la facturación electrónica, la correcta determinación de impuestos y la actualización de la información del Registro Único Tributario (RUT).

Seguimiento de facturación electrónica: ¿A quiénes aplicará?

De acuerdo con la entidad, un aspecto a destacar será el seguimiento a la facturación electrónica. La DIAN visitará 8.000 responsables de facturar que fueron seleccionados tras un análisis de diversas fuentes de información, como reportes de ventas y compras, información exógena y declaraciones tributarias.

A estos responsables se les recordará la obligación de facturar la totalidad de sus operaciones y se les informará que recibirán comunicaciones posteriores a través del correo electrónico o número de celular registrado en el RUT. En esta actividad específica, articularán 3.000 funcionarios de la DIAN a nivel nacional.

Además de las visitas para verificar la facturación electrónica, 1.300 auditores de fiscalización ejercerán control tributario en más de 600 establecimientos comerciales. Estas labores se realizarán en el marco de las funciones legales de la DIAN y con pleno respeto por los derechos de los contribuyentes, buscando fortalecer la transparencia fiscal y construir un sistema tributario más justo.

Para tranquilidad de los responsables tributarios, la DIAN enfatizó que los servidores públicos estarán plenamente identificados con su carnet institucional y portarán chaleco u otros elementos distintivos de la entidad.

Por último, la DIAN invitó a los contribuyentes y responsables a revisar oportunamente el estado de sus obligaciones tributarias, verificar el correcto cumplimiento de la expedición de la factura electrónica y mantener actualizada su información en el RUT. La entidad enfatiza que estar al día con las obligaciones tributarias contribuye al fortalecimiento del sistema fiscal y al desarrollo del país.

Listado de ciudades

La actividad se desarrollará en ciudades como

Bogotá

Arauca

Armenia

Barrancabermeja

Barranquilla

Bucaramanga

Buenaventura

Cali

Cartagena

Cúcuta

Florencia

Girardot

Ibagué

Manizales

Medellín

Montería

Neiva

Palmira

Pasto

Pereira

Popayán

Quibdó

Riohacha

Santa Marta

Sincelejo

Sogamoso

Tuluá

Tunja

Valledupar

Villavicencio

Yopal

Facturador electrónico