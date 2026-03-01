Afinia hace recomendaciones para el pago seguro de la factura de energía
Recuerda el pago oportuno de la factura y anuncia suspensiones por no pago
Recomendaciones para un pago seguro:
1. Pagarúnicamente en canalesoficiales, realizando su pago solo en:
· Puntos físicosautorizados por Afinia
· Página web oficial
· Appoficial de la compañía
2. Eviteconsignaciones a cuentaspersonales o enlacesenviados por WhatsApp.
3. No confiar en enlaces sospechosos. Si recibe mensajes por SMS, WhatsApp o redes sociales con enlaces de pago, verifique primero que:
· Elenlace sea del dominio oficialde la empresa.
· No tenga errores ortográficos o direcciones extrañas.
· Los estafadores suelen usar páginasque imitan la original.
4. No compartir información personal. Recuerde nunca entregar:
· Código de cliente
· Número de cédula
· Datosbancarios
· Claves o códigos de verificación
Recuerda que la empresano solicita clavesni códigos por llamada o mensaje.
5. Exigir comprobante oficial despuésde pagar
- Verifique que el pago quede reflejadoen los canales oficiales antes de destruir el soporte.
- Confirmar antes de pagar
Ante cualquier duda comuníquese directamente a la línea oficial de atención al cliente 115.
El pago oportuno es fundamental para garantizar la continuidad del servicio, evitar recargos y contribuir a la sostenibilidad del sistema eléctrico en el territorio.
La compañía reitera que, antes de la suspensión, los usuarios pueden acercarse a los puntos de atención o comunicarse a través de los canales oficiales para conocer las opciones de financiación y acuerdos de pago disponibles.
Afinia mantiene su compromiso con un servicio confiable, pero también con el cumplimiento de las condiciones contractuales que permiten seguir llevando energía a miles de hogares
Reiteramos que, con el fin de garantizar el pago seguro de las facturas, nuestros usuarios pueden ingresar a nuestros diferentes canales:
- Página web y botón PSE: https://caribemar.facture.co/
- Aplicación Afiniapp
- Chatde WhatsApp Alix
- Billeteras virtuales como Nequiy Daviplata
- Efecty, Supergiros y corresponsales bancarios
Erix Montoya Bustos
