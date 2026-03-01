Afinia hace recomendaciones para el pago seguro de la factura de energía

Recomendaciones para un pago seguro:

1. Pagarúnicamente en canalesoficiales, realizando su pago solo en:

· Puntos físicosautorizados por Afinia

· Página web oficial

· Appoficial de la compañía

2. Eviteconsignaciones a cuentaspersonales o enlacesenviados por WhatsApp.

3. No confiar en enlaces sospechosos. Si recibe mensajes por SMS, WhatsApp o redes sociales con enlaces de pago, verifique primero que:

· Elenlace sea del dominio oficialde la empresa.

· No tenga errores ortográficos o direcciones extrañas.

· Los estafadores suelen usar páginasque imitan la original.

4. No compartir información personal. Recuerde nunca entregar:

· Código de cliente

· Número de cédula

· Datosbancarios

· Claves o códigos de verificación

Recuerda que la empresano solicita clavesni códigos por llamada o mensaje.

5. Exigir comprobante oficial despuésde pagar

Verifique que el pago quede reflejadoen los canales oficiales antes de destruir el soporte. Confirmar antes de pagar

Ante cualquier duda comuníquese directamente a la línea oficial de atención al cliente 115.

El pago oportuno es fundamental para garantizar la continuidad del servicio, evitar recargos y contribuir a la sostenibilidad del sistema eléctrico en el territorio.

La compañía reitera que, antes de la suspensión, los usuarios pueden acercarse a los puntos de atención o comunicarse a través de los canales oficiales para conocer las opciones de financiación y acuerdos de pago disponibles.

Afinia mantiene su compromiso con un servicio confiable, pero también con el cumplimiento de las condiciones contractuales que permiten seguir llevando energía a miles de hogares

Reiteramos que, con el fin de garantizar el pago seguro de las facturas, nuestros usuarios pueden ingresar a nuestros diferentes canales: