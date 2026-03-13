Deporte y gastronomía protagonizan la agenda del Atlántico este fin de semana

El departamento del Atlántico vivirá un fin de semana cargado de actividades que combinan cultura, turismo y deporte. Entre el 13 y el 15 de marzo, Barranquilla y el municipio de Juan de Acosta serán escenario de eventos que buscan dinamizar la economía local y atraer tanto a residentes como a visitantes.

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Festival Gastronómico del Mar en Santa Verónica

Durante tres días, Santa Verónica será el punto de encuentro para quienes desean disfrutar de la cocina tradicional del Caribe en el Festival Gastronómico del Mar 2026. El evento reunirá a cocineros locales, pescadores y emprendedores gastronómicos que ofrecerán una amplia muestra de platos elaborados con productos del mar.

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La programación incluye rutas del sabor, muestras culinarias, encuentros culturales y espacios pedagógicos enfocados en promover la pesca sostenible y resaltar la identidad cultural de la región. Con estas actividades, el festival busca fortalecer el turismo cultural y seguir posicionando a Santa Verónica como uno de los destinos más atractivos del Atlántico.

Además de destacar la riqueza gastronómica de la zona, el evento pretende impulsar la economía local y generar oportunidades para las comunidades vinculadas a la pesca y al turismo.

Maratón de Barranquilla reunirá a más de 10.000 corredores

El deporte también será protagonista el domingo 15 de marzo con la décima edición de la Maratón de Barranquilla, que espera la participación de más de 10.000 corredores. Según la organización, más del 50 % de los atletas provienen de otras ciudades del país e incluso del extranjero.

La competencia contará con cuatro distancias: la maratón de 42 kilómetros, la media maratón de 21K, además de recorridos de 10K y 5K. En total, se entregarán 135 millones de pesos en premios entre las diferentes categorías.

Los recorridos iniciarán en el Gran Malecón y, por primera vez, incluirán tramos por la playa de Puerto Mocho y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, ofreciendo a los corredores un trayecto que combina paisaje urbano y natural.